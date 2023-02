NEWS

Nicolò Figini | 28 Febbraio 2023

Sanremo 2023

La reazione di Tananai

Tananai ha preso parte al Festival di Sanremo 2023 portando una canzone, “Tango“, che ha un significato molto delicato. Il brano e il video, infatti, prendono spunto dalla storia vera di una coppia ucraina.

Si tratta di Olga Rastieriaiev e del marito Maksim. Entrambi hanno 35 anni e provengono all’Ucraina. Il filmato utilizza i filmati reali provenienti dai cellulari dei due innamorati e racconta la loro storia fatta di gioie e di sofferenze. Questo perché Maksim è dovuto partire per la guerra, mentre Olga e la figlia Liza (che compare nel video) sono dovute fuggire e oggi si trovano a Milano. L’artista stesso aveva raccontato:

“Degli amici mi hanno raccontato della storia di Olga e Maksim. Stavo scrivendo la canzone, sono stato travolto da emozioni molto forti. A questo tipo di relazione a distanza non pensiamo mai: quella forzata a causa di una guerra“.

Ieri sera Tananai ha pubblicato delle Stories su Instagram all’interno delle quali lo vediamo su un taxi. A un certo punto alla radio passa la sua canzone di Sanremo 2023 e chiede al tassista di alzare il volume: “Bella, mi piace”. Per chiacchierare, allora, l’uomo domanda: “Lo hai seguito il Festival?”. Il cantante, con un sorriso divertito, risponde: “Sì, l’ho seguito… Io ero al Festival. Sono Tananai. Sono quello, davvero”. Qui di seguito il video.

Il tassista replica: “Davvero? Allora poi ci facciamo la foto. Minc*ia non ti avevo riconosciuto”. Poi la conversazione va avanti perché chi guida crede che lui sia il nipote di Biagio Antonacci: “Sono il nipote di Antonacci? No, è una ca**ata che dicono. Io non so chi sia. Lo odio. No, non è vero”, conclude ridendo alla telecamera. Continuate a seguirci per molte altre news.