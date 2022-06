Jedà torna a L’Isola dei Famosi

Questa sera, 6 giugno 2022, la puntata de L’Isola dei Famosi si è aperta con l’arrivo in Honduras di Vera Gemma e Soleil Sorge. Le due ex naufraghe sono sbarcate sull’iusola con un compito speciale. Aiutare i concorrenti che stanno loro simpatici e mettere in difficoltà quelli per i quali provano antipatia. Per accedere alla spiaggia si sono dovute buttare in mare dall’elicottero. Nel frattempo, però, in studio Ilary Blasi ha dato il benvenuto a qualcuno con cui ha legato nella scorsa edizione.

Stiamo parlando di Jedà, il fidanzato di Vera Gemma. Lui e Ilary hanno creato vari siparietti quasi ogni puntata nella precedente edizione. Si sono scambiati anche un bacio attraverso il vetro che separava le sedute durante le misure preventive messe a causa del Coronavirus. Queste le parole della conduttrice per introdurlo: “Ora un grande ritorno. Lui non è mai stato un naufrago, non è mai stato sull’Isola… Ma è stato sempre nel mio cuore. Jedà!“.

Ilary, quindi, ha continuato: “Come stai? Ti sono mancata? Quanto?“. Questa la risposta del fidanzato di Vera: “Bene e tu come stai? Tanto. Nove e mezzo“. Anche Nicola Savino ha fatto una battuta legata anche a Lory De Santo e al compagno: “Lui è un po’ il Cucolo del Marocco. Devo dire… L’equivalente! Fidanzato…“. Ilary, quindi, è stata molto contenta di poter rivedere colui con il quale si è molto divertita lo scorso anno. Anche Jedà è sembrato felice di essere nello studio de L’Isola dei Famosi ancora una volta.

