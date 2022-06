Giulia De Lellis commenta le ultime polemiche social che la riguardano

1 Giulia De Lellis commenta le polemiche social

In queste ultime ore Giulia De Lellis è stata al centro di svariate polemiche social. Dalla gaffe sul Bosforo per passare alle presunte frecciatine tra lei ed Elisa Visari (attuale fidanzata del suo ex Andrea Damante) e concludere con le voci sull’imminente uscita del suo secondo libro.

Così Giulia De Lellis nel pomeriggio odierno ha voluto commentare in maniera generica il tutto, pubblicando una serie di storie su Instagram, dove ha spiegato:

“Ragazzi sono 3 ore che cerco di fare queste storie, ma giustamente Carlo che è una persona sana e non ama tanto queste cose mi guarda in maniera un po’ particolare. Comunque tutto questo per dire che il caldo sta già dando alla testa alla gente. Per favore, prendetevi vitamine, Supradyn, integratori. Cioè tiratevi l’umore su con altro, per favore. Io sono atterrata da 5 minuti ed è già un cinema”.

Ha esordito Giulia De Lellis un po’ perplessa ma pur sempre con il sorriso sulle labbra:

“Questo per dirvi ragazzi che non sta uscendo nessun secondo libro, tra l’altro con un titolo… gli avevano dato un titolo orribile. Un po’ più di creatività, da me ve la dovete aspettare. Non sarei mai stata così banale. Però sono contenta di una cosa. Siete ancora curiosissimi. Questa cosa non perdetela mai. Io amo le persone estremamente curiose. E mentre Carlo è sempre più scioccato e parlavamo di banalità, credo che a Milano in questi giorni abbia fatto davvero molto caldo. Vi ho lasciato soli un attimo, mi sono rilassata 5 minuti e non lo so, mi avete illuso delle persone… dove siete arrivati? Siete tremendi, vi giuro. Però mi fate ridere”.

Insomma con queste dichiarazioni Giulia De Lellis ha tentato di mettere la parola fine alle varie polemiche di queste ultime ore. Ci sarà riuscita? In attesa di scoprire quale sarà l’ennesima reazione del popolo del web, la fidanzata di Carlo Beretta nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti con una reazione allergica. A raccontare l’accaduto è stata proprio lei sui social…