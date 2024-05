Joe Bastianich si ritira da L’Isola dei Famosi (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Alla fine di questa puntata de L’Isola dei Famosi abbiamo potuto vedere l’uscita di scena di Joe Bastianich. Non è stato eliminato ma ha deciso di lasciare il reality a causa di alcuni problemi fisici.

Joe Bastianich lascia L’Isola dei Famosi

La puntata de L’Isola dei Famosi di questa sera è stata ricca di eventi, dalla lite tra Greta e Rosanna alle lacrime di Samuel per la sorpresa fatta dalla moglie. In seguito il pubblico e i naufraghi hanno scoperto una decisione presa da Joe Bastianich. Il concorrente è stato assente per tutta la serata e Vladimir, con la complicità di Elenoire, lo ha fatto entrare in Palapa.

Senza dare neanche il tempo alla conduttrice di creare la suspense l’imprenditore ha affermato di dover lasciare il reality. La dottoressa infatti gli ha imposto di fermarsi e per tale ragione tornerà in Italia molto presto. Non è niente di preoccupante, ma è meglio non aggravare la situazione:

“Io me ne vado. Purtroppo è una situazione difficile. Avete visto il mio lato più personale e le cose le faccio fino in fondo. La dottoressa mi ha detto che non posso continuare e per me è stato pesante.

Mi spiace lasciare questi splendidi naufraghi. Avete visto le parti più deboli di me, non arrivare alla fine mi rende triste. Il successo non è definitivo e il fallimento non è fatale. Conta solo la grinta di continuare”.

Joe dà un prezioso consiglio ai suoi compagni ❤️#Isola pic.twitter.com/YGNlLeT3VC — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 13, 2024

Vladimir ha preso la parola e si è congratulata con Joe Bastianich per il proprio percorso e gli ha augurato buona fortuna per il futuro:

“Tutti noi vorremmo che rimanessi sull’Isola So cosa hai sofferto in questi giorni e lo hanno visto tutti. Senza dubbio siamo dalla parte della tua salute, caro Joe. Grazie di esserti raccontato e della tua umanità”.

Anche noi ci auguriamo che Joe possa rimettersi al più presto circondato dall’affetto dei suoi cari.