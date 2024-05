Spettacolo

Nicolò Figini | 13 Maggio 2024

Isola dei Famosi

Questa sera a L’Isola dei Famosi Sonia Bruganelli si è scontrata con Rosanna per difendere Greta Zuccarello

Nella puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi Sonia Bruganelli si è scagliata contro Rosanna, la quale ha insinuato per tutta la settimana un feeling tra Samuel Peron e Greta Zuccarello. Ecco cos’è successo.

Sonia Bruganelli contro Rosanna

Così come capitato anche nella precedente puntata, nel corso della settimana Rosanna ha continuato a insinuare la presenza di un feeling tra Greta Zuccarello e Samuel Peron. La naufraga ha accusato la ballerina di essere una “manipolatrice, approfittatrice e arrivista“. Non incolpa particolarmente Samuel, un uomo già accompagnato e con un figlio, ma la Zuccarello. A intervenire ci ha pensato Sonia Bruganneli, ma non prima di un confronto tra le due concorrenti.

“Hai detto una cosa molto brutta, di basso livello, qualcosa di vomitevole“, ha esclamato Greta nel corso del faccia a faccia in spiaggia. L’altra ha però continuato ad affermare di aver notato della malizia e che se il suo uomo avesse fatto qualcosa del genere gli avrebbe fatto fare le valigie per buttarlo fuori casa.

Rosanna continua ad insinuare uno strano feeling tra Samuel e Greta!

Voi che ne pensate? #Isola pic.twitter.com/6v3qI8pX8t — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 13, 2024

Ed è proprio a questo punto che Vladimir Luxuria ha chiamato in causa Sonia Bruganelli, la quale si è scagliata contro Rosanna e ha difeso Greta. Prima di tutto l’ha accusata di essere un’attrice e di parlare per il semplice fatto di non aver nulla da perdere a differenza dei naufraghi più noti:

“Devi stare attenta a come lo dici. Tu ti senti molto Julia Roberts, ti senti molto donna del popolo e stai recitando. Tu blateri idiozie da una decina di giorni dalla mattina alla sera.

Io credo che nella tua posizione sia molto facile dire ciò che stai dicendo, sei arrivata da perfetta sconosciuta e non hai nulla da perdere. Tu lo stai dichiarando non ai fini del gioco ma solo per creare dinamiche”.

"Tu ti senti molto Julia Roberts"

"Ma quale film?"

"Quelli riusciti meno bene"

✈️ SONIA#Isola pic.twitter.com/2QxA6xA1IM — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 13, 2024

Rosanna ha risposto a tono: “La tua opinione te la puoi tenere. Dalle mie parti se succede una cosa così gli faccio il mazzo a mio marito“. Cosa accadrà nel corso della serata? Samuel avrà l’occasione di rivedere la sua compagna e solo allora scopriremo come reagirà.