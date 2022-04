Isola dei Famosi: maltempo e invasione di granchi

Isola dei Famosi – Alvin

A distanza di una sola settimana, ancora situazioni precarie a L’Isola dei Famosi. La scorsa volta la produzione è stata costretta a intervenire per mettere a riparo i concorrenti, viste le condizione meteorologiche avverse. E ora ci risiamo. In Honduras si è abbattuto il maltempo e, per non farsi mancare nulla, i naufraghi hanno dovuto fronteggiare a una vera e propria invasione di granchi.

A parlare di questo, con un post su Twitter, è stato lo stesso staff de L’Isola dei Famosi attraverso un post sui social. Ecco quanto si apprende a riguardo: “Torna il maltempo sull’isola e i Naufraghi devono affrontare di nuovo la pioggia! Riusciranno a proteggere il fuoco? Ma non è solo il maltempo a rendere difficili i primi giorni sulla nuova isola, l’attacco notturno dei granchi preoccupa i Naufraghi”.

Aggiornamenti sulle condizioni meteoreologiche a L’isola dei Famosi

Come dicevamo, però, oltre all’invasione dei granchi, a destare grande preoccupazione per i naufraghi de L’Isola dei Famosi è stato anche il maltempo. “Situazione meteorologica non bella oggi”, ha detto Alvin nella giornata di ieri, per poi approfondire il discorso: “Piove qui, non si vede tanto, è bagnato per terra. Ha appena smesso ma sta facendo scroscioni. Giornata decisamente impegnativa anche per i ragazzi. A Cayo sta piovendo e insomma si prevedono giorni decisamente impegnativi. Quindi vi tengo aggiornati e capiamo come sono le condizioni meteorologiche”.

Qualche ora fa l’inviato de L’Isola dei Famosi è tornato a dare ulteriori aggiornamenti, spiegando che la situazione l’allerta meteo sembra essere rientrata. Ha anche fatto sapere che sarebbe andato a sincerarsi sulle condizioni dei naufraghi dopo quanto accaduto nelle scorse ore, con la promessa di tenere aggiornati i follower.

Tutto sembra essersi quindi risolto nel migliore dei modi, per fortuna! L’Isola dei Famosi, intanto, vi aspetta domani con una nuova puntata, dove scopriremo anche chi sarà eliminato e i nuovi nominati!

