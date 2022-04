Stefano De Martino e il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez

Questo pomeriggio a Verissimo Silvia Toffanin ha avuto modo di accogliere, attraverso un collegamento video, Stefano De Martino. Il conduttore e giudice di Amici ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera e della vita privata. Ampio spazio dedicato anche a suo figlio Santiago che, come da lui stesso spiegato ‘lo ha reso paziente’. e non è mancato il quesito su Belen Rodriguez: sono o no tornati insieme lei e Stefano?

Il gossip scalpita e Stefano De Martino ha ormai imparato a farci l’abitudine, come per sua ammissione. Se l’argentina ha lasciato intendere il ritorno di fiamma a Le Iene, più sibillino è stato invece lo showman.

Silvia Toffanin, curiosa un po’ come tutti noi, ha chiesto a Stefano De Martino la fatidica domanda: “Tutti scrivono di un riavvicinamento, solo tu ci puoi dire la verità. Lei poi la sentirò”. Il conduttore però ha preferito non sbottonarsi troppo a riguardo. Ecco qual è stata la sua risposta a Verissimo:

“Ti rispondo sinceramente, non perché voglia fare mistero di nulla. È che ho una sana abitudine da un po’ di anni di non parlare di queste cose, ma non per niente… Ho capito sulla mia pelle che per tutelare tutti i miei affetti, compreso mio figlio che ha nove anni, conviene non aggiungere altro a tutto quello che scrivono le persone”.

E ancora a proposito di questo Stefano De Martino ha detto: “Allora siccome già si scrive tanto, io glisserei e andrei avanti perché non credo sia salutare alimentare questo tipo di notizie. Quindi se ne faranno una ragione o le persone mi diranno qualcosa? Quel che sarà sarà? Sottoscrivo”. (VIDEO CLICCANDO QUI)

Dunque ora come ora Stefano De Martino ha preferito non esporsi troppo riguardo al pettegolezzo sul ritorno di fiamma con Belen Rodriguez.

