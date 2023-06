NEWS

Andrea Sanna | 18 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Isola dei Famosi, maltempo in arrivo?

Manca in giorno ormai a quella che sarà la finale de L’Isola dei Famosi, dove scopriremo finalmente chi è il vincitore di questa edizione. Forti personalità a contendersi il titolo. Ma sembra esserci un ma. Le previsioni, infatti, sembrano non promettere nulla di buono e proprio domani pare sia previsto maltempo.

A informare di questa eventualità è stato Alvin nel corso di una diretta su Instagram, interamente dedicata a L’Isola dei Famosi:

“Domani finale, oggi le prove. Però le previsioni non sono per niente belle. Oggi si sta già iniziando ad annuvolare, mare grosso. E le previsioni per domani non sono buone. E quindi ci stiamo preparando per questo (…)”, ha spiegato sul suo profilo Instagram a proposito di quello che potrebbe accadere domani a L’Isola dei Famosi.

In un altro momento della live Alvin: “Facciamo la finale con il sole? No. Poi non è mai detta l’ultima parola, però le previsioni sono piuttosto catastrofiche. Quindi vedremo, sarà un’avventura anche domani”, ha detto l’inviato de L’Isola dei Famosi senza perdere comunque il sorriso.

Alvin informa: “Maltempo in arrivo per la finale de l’Isola dei Famosi. Previsioni catastrofiche” pic.twitter.com/eIeUsKYr0F — disagiotv (@disagio_tv) June 18, 2023

Qualcuno tra i commenti della diretta realizzata da Alvin su Instagram, ha sottolineato che forse parlare di “previsioni catastrofiche” è un po’ esagerato. L’inviato de L’Isola dei Famosi, però, ha fatto sapere che in realtà dalle previsioni si preannuncia una giornata molto complessa, ma non è detta l’ultima parola.

Alvin ci ha tenuto a precisare anche come stanno vivendo i naufraghi tutto ciò. Al momento, come fatto sapere, i concorrenti de L’Isola dei Famosi sembrano essere piuttosto tranquilli.

Sappiamo infatti che tutto può cambiare da qui a domani e che la perturbazione in arrivo potrebbe essere meno preoccupante di quel che si pensa. In ogni caso Alvin terrà sicuramente aggiornato il pubblico con contenuti e news sempre in tempo reale su L’Isola.

Non ci resta che attendere la giornata di domani quindi per capire come si svolgerà la finale de L’Isola dei Famosi e se il tempaccio in arrivo annunciato da Alvin fa così tanta paura.