Alvin informa i naufraghi della morte di Silvio Berlusconi

Vincenzo Chianese | 13 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

L’arduo compito di Alvin

In queste ore a ricevere da Alvin la triste notizia della morte di Silvio Berlusconi sono stati anche i naufraghi de L’Isola dei Famosi. Come sappiamo il leader di Forza Italia è venuto a mancare ieri mattina presso il San Raffaele di Milano, all’età di 86 anni, a seguito di una lunga malattia. Fin dal primo momento il web e il mondo dello spettacolo si sono uniti nel salutare con affetto il Presidente, che ha fatto la storia della politica italiana. Domani nel mentre, presso il Duomo di Milano, si svolgeranno i funerali di Stato, ai quali parteciperanno le più alte cariche del nostro paese. Contemporaneamente la programmazione Mediaset è stata logicamente completamente stravolta, e così la semifinale del reality show di Ilary Blasi, prevista per ieri sera, ha subito uno slittamento.

Al momento non sappiamo ancora quando la diretta andrà in onda su Canale 5. Tuttavia di certo nelle prossime ore ne sapremo di più in merito. Nel frattempo in Honduras Alvin ha avuto l’arduo compito di informare i naufraghi della morte di Silvio Berlusconi. Sui social l’inviato ha anche condiviso alcuni scatti del momento, nei quali vediamo i concorrenti seduti a terra sotto la tenda, mentre ascoltano le parole del conduttore, che su Instagram in seguito ha aggiunto:

“Oggi ho voluto informare i naufraghi della triste notizia”.

A breve nel mentre sapremo quando la semifinale de L’Isola dei Famosi andrà in onda su Canale 5, in vista della finale, attualmente prevista per lunedì 19 giugno. Tra pochi giorni dunque i naufraghi lasceranno l’Honduras, e insieme ad Alvin faranno ritorno in Italia. Non resta che attendere per scoprire quello che accadrà, e nel mentre fare un enorme in bocca al lupo a tutti i concorrenti ancora in gioco.