Naufrago dell’ultima Isola dei Famosi ritrova l’amore e presenta il suo fidanzato sui social (VIDEO)

Andrea Sanna | 31 Gennaio 2024

Con un tenero video sui social Gian Maria Sainato, influencer ed ex protagonista dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, ha annunciato di essersi fidanzato. Ecco chi è la sua nuova fiamma presentata in questi giorni al popolo della rete!

Isola dei Famosi, il nuovo amore di Gian Maria Sainato

Love is in the air per un ex naufrago de L’Isola dei Famosi! Parliamo dell’influencer Gian Maria Sainato che ha finalmente trovato l’amore. Ha sempre dichiarato, anche prima della sua esperienza in Honduras, il suo desiderio di trovare l’anima gemella e finalmente ora quel momento sembra essere arrivato.

Non poteva che iniziare meglio per lui il 2024, con una notizia che molti suoi seguaci si aspettavano di leggere: Gianmaria Sainato è felicemente innamorato dopo un periodo da single. L’influencer dell’ultima Isola dei Famosi l’ha annunciato postando un romantico video su TikTok dove appare con un bel ragazzo, durante la preparazione dei biscotti.

Italo-americano (probabilmente arriva da New York), alto e con un bel fisico statuario, Luke, questo il suo nome, sembra aver conquistato il cuore dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi grazie anche alla sua cucina! Nel video si sono mostrati insieme alle prese con la realizzazione dei cookies. Una ricetta sicuramente non complessa, ma sicuramente portata a termine con tanto amore. Luke peraltro è stato ripreso durante parte della preparazione, con le mani in pasta, ma anche mentre è in attesa di poter sfornare i dolci tipici americani.

Dalle immagini infatti vediamo Gian Maria Sainato sorridente e felice accanto al suo fidanzato. Peraltro i due scherzano e si scambiano delle dolci carinerie sul profilo e non manca un tenero bacio tra loro. Ecco il video condiviso sui social dall’ex partecipante de L’Isola dei Famosi.

Il contenuto ha ottenuto oltre 23 mila like, ma non mancano anche commenti e condivisioni da parte degli utenti che hanno voluto condividere l’amore tra due ragazzi come Gian Maria Sainato e Luke.

Per ora l’influencer ha deciso di presentare sì il suo fidanzato, ma comunque cercare di viversi serenamente questa nuova relazione lontano dai riflettori come giusto che sia.

Che dire? Non possiamo che congratularci con Gian Maria Sainato per questa splendida notizia!