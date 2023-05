Chi è Gianmaria Sainato? Età, fidanzato e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 3 Maggio 2023

Dopo l’esperienza a Riccanza, Gianmaria Sainato lo ritroviamo nel 2023 come concorrente de L’Isola dei Famosi. Un’avventura nuova per lui e un modo per presentarsi sotto un’altra luce dal pubblico. Conosciamolo un po’ meglio chi è attraverso questo articolo: dall’età alla vita privata, dove seguirlo sui social e Instagram.

Nome e Cognome: Gianmaria Sainato

Data di nascita: 17 gennaio 1995

Luogo di nascita: Sapri (Salerno)

Età: 28 anni

Altezza: 1 metro e 85 centimetri

Peso: 80 kg

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: modello e influencer

Fidanzato/a: Gianmaria dovrebbe essere single

Figli: Gianmaria non ha un figli

Tatuaggi: Gianmaria non ha tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @gianmariasainato

Gianmaria Sainato età e biografia

Quando è nato Gianmaria Sainato e quanti anni ha? Apriamo la biografia del modello svelandovi che è nato il 17 gennaio 1995 a Sapri (Salerno) sotto il segno del Capricorno. La sua età oggi è di 28 anni.

Se c’è chi si chiede quanto è alto e quanto pesa Gianmaria, sappiamo che la sua altezza corrisponde a 1 metro e 85 centimetri per 80 kg.

Negli anni, come vedremo ha portato avanti la sua attività da modello e influencer ed è molto apprezzato. Nel 2023 è approdato nel piccolo schermo con l’esperienza a L’Isola dei Famosi, dopo aver già preso parte anni prima a Riccanza.

Vita privata

Riguardo alla vita privata di Gianmaria Sainato sappiamo che ai tempi del reality show, Riccanza, aveva una fidanzata di nome Martina. A seguire sono anche emerse delle voci sul suo conto e sulla sua omosessualità, che lui stesso ha commentato così nel programma:

“Non saprei nemmeno io stesso definire il mio orientamento. Ho avuto relazioni sia con donne che con uomini, e lo stesso potrebbe accadere in futuro. Amo ciò che amo, senza preclusioni. Ai miei follower faccio vedere poco della mia vita privata”.

Oggi Gianmaria Sainato è fidanzato o single? Al momento non abbiamo alcun tipo di informazione ma crediamo non sia impegnato sentimentalmente. Almeno dai social non traspare nulla e lui a riguardo è parecchio riservato.

Di sé ha detto che ama la moda e vestire bene, così come frequentare posti cool e sempre esclusivi in compagnia dei suoi amici. Ha paura dei pipistrelli e del buio. Tiene molto al suo aspetto e ai suoi capelli, che definisce “sacri”. La sua arma vincente è il sorriso.

Dove seguire Gianmaria Sainato: Instagram e social

Se Gianmaria Sainato vi ha colpiti e avete intenzione di seguirlo, vi basta accedere ai maggiori social per poter restare sempre aggiornati sui suoi progetti e sulla sua vita.

L’influencer è presente e ha un buon seguito su Facebook, ma anche su Twitter, Instagram e TikTok. Qui si racconta a 360° gradi tra scatti tratti da shooting fotografici, selfie e video.

Carriera

A seguito del diploma in economia aziendale, Gianmaria Sainato ha intrapreso la sua carriera nella moda. È il 2012 quando per la prima volta si avvicina in questo mondo e coltiva a pieno questa sua grande passione.

Proprio nello stesso anno comincia a riscuotere grande riscontro sui social, diventando uno degli influencer più noti e apprezzati tra i giovanissimi.

Negli anni ha avuto modo di farsi conoscere anche in TV ma non c’è mai stato modo per Gianmaria Sainato di partecipare al Grande Fratello Vip, nonostante i tanti rumor.

Riccanza

Prima de L’Isola dei Famosi Gianmaria Sainato è stato protagonista di un altro programma televisivo.

Oltre a essere stato ospite di diversi programmi TV (lo abbiamo visto spesso da Barbara d’Urso), il modello ha partecipato nel 2016 alla prima edizione di Riccanza. Questa gli ha regalato grande notorietà.

Insieme a lui nel reality anche Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Gianmaria Sainato a L’Isola dei Famosi

A seguito di tanti rumor sul suo possibile arrivo in Honduras è finalmente arrivata la conferma in data 2 maggio: Gianmaria Sainato è un concorrenti a tutti gli effetti de L’Isola dei Famosi.

Prima di arrivare in Palapa, come di consueto, i naufraghi e il pubblico a casa hanno avuto modo di sentire cosa avesse da dire e le sue prime impressioni sui naufraghi in gioco al suo arrivo:

“Di falsità e mancanze di rispetto ne ho viste davvero tante. Ad esempio Andrea Lo Cicero mi pare voglia fare il galletto con il gruppo. Vorrei fare amicizia con Cristina, lei mi piace e magari una volta finito il percorso portarla con me per i locali di Milano. Cecchi Paone e Simone non mi fanno impazzire, credo che stra parlano”, ha detto Gianmaria Sainato nella clip di presentazione.

Ricordiamo che il reality vede alla conduzione Ilary Blasi, con accanto gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. Inviato in Honduras è Alvin.

Chi sarà il vincitore de L’Isola dei Famosi? Riuscirà Gianmaria Sainato ad avere la meglio sul resto del gruppo? Scopriamo intanto quello che è il suo percorso.

Il percorso di Gianmaria a L’Isola dei Famosi

Dopo due settimane dall’inizio dell’avventura in Honduras, Gianmaria Sainato fa il suo ingresso a L’Isola dei Famosi. Il modello è arrivato per sostituire l’infortunata Claudia, costretta a lasciare Playa Tosta anzitempo.

Come se la caverà con le dure e rigide imposizioni dell’isola, Gianmaria? Come abbiamo spiegato in precedenza questa non è esattamente la sua zona di comfort ma in ogni caso si dice ben predisposto a voler fare al meglio questa avventura.

3° settimana: Gianmaria sbarca sull’isola e ha già espresso diversi pareri sui naufraghi. Fa parte del gruppo degli Accoppiados e fa coppia con Pamela. (IN AGGIORNAMENTO)