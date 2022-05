I nominati de L’Isola dei Famosi

Anche stasera L’Isola dei Famosi ci ha regalato dei colpi di scena importanti. Uno di questi riguarda, come di consueto le nomination. Dopo aver visto l’eliminazione di Estefania, finita a Playa Sgamada è stato aperto un ennesimo televoto che ha sancito il concorrente definitivamente eliminato.

A dover dire addio alla trasmissione è stata Ilona. L’Isola dei Famosi è ovviamente proseguita con prove ricompensa, prove leader, dinamiche e liti. E, come dicevamo, c’è stato tempo anche per scoprire chi sono i concorrenti che rischiano di uscire. Scopriamo insieme come sono andate queste nomination e chi sono, quindi, i nominati della tredicesima puntata de L’Isola. Ecco l’elenco completo:

Alessandro ha votato Laura

Guendalina ha nominato Laura

Blind ha mandato al televoto Nick

Edoardo ha scelto Laura

Marco ha deciso di votare Nick

E ancora le nomination de L’Isola dei Famosi 2022 sono proseguite in questo ordine:

Laura ha mandato in nomination Nick

Nick ha votato Laura

Nicolas ha voluto nominare Laura

Clemente ha scelto Nick

Roger ha mandato al televoto Nick

Lory ha fatto il nome di Nick

Dunque in nomination questa settimana a L’Isola dei Famosi abbiamo i seguenti concorrenti: Nicolas già nominato seguito da Nick e Clemente scelto dalla leader Carmen. Chi sarà l’eliminato? Non ci resta che attendere come andrà il televoto di venerdì, quando uno di loro sarà costretto ad abbandonare la Palapa.

