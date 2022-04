Isola dei Famosi, chi è andato in nomination nella puntata dell’11 aprile

Chi è andato in nomination a L'Isola dei Famosi nella puntata dell'11 aprile 2022? Ecco tutti i concorrenti finiti al televoto

Le nomination de L’Isola dei Famosi

L’ultimo blocco di puntata a L’Isola dei Famosi è ovviamente dedicato, come di consueto, alle temutissime nomination, per un appuntamento davvero ricco di colpi di scena tra liti, eliminazione e nuovi ingressi. Questa sera, infatti, i naufraghi hanno visto l’eliminazione di Clemente Russo e Floriana Secondi finiti a Playa Sgamada, ma hanno visto l’ingresso in gioco di Licia Nunez e Marco Senise.

Ma chi è finito al televoto di questa settimana e giovedì rischia così di tornare a casa e dire addio a L’Isola dei Famosi? Scopriamo insieme tutte le scelte dei concorrenti. Qui di seguito l’elenco con tutte le nomination della puntata dell’11 aprile 2022:

Carmen ha nominato Nicolas

Gustavo ha votato per Guendalina

Nick ha mandato al televoto Nicolas

Laura ha scelto Nicolas

Jovana ha optato per Nick

Guendalina ha detto il nome di Gustavo

E ancora tra le nomination a L’Isola dei Famosi segnaliamo:

Alessandro ha fatto il nome di Nick

Blind ha deciso di nominare Nicolas

Edoardo ha condannato al televoto Gustavo

Ilona ha dato il suo voto a Gustavo

Jeremias ha scelto di dare la sua nomination a Nicolas

Nicolas ha votato Gustavo

Dunque a sfidarsi al televoto de L’Isola dei Famosi questa settimana troviamo: Gustavo, Nicolas e Nick. Chi preferite sia eliminato tra i menzionati e chi, invece, è il vostro favorito e merita di proseguire l’avventura nel programma?

Diteci la vostra e continuate a seguirci per non perdervi nemmeno una news del reality show di Canale 5.

Novella 2000 © riproduzione riservata.