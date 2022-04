Lo scontro tra Jeremias Rodriguez ed Edoardo Tavassi

Durante la puntata di questa sera de L’Isola dei Famosi è stata mostrata una clip che vede lo scontro accesissimo tra Jeremias Rodriguez ed Edoardo Tavassi. I due inizialmente avevano stretto un bel legame che, con il trascorrere dei giorni, è andato via via a sgretolarsi.

Nei giorni 19-20 e 21 a L’Isola dei Famosi ci sono state diverse tensioni tra Jeremias Rodriguez ed Edoardo Tavassi. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui Estefania Bernal e Guendalina Tavassi hanno fatto sapere agli altri di aver trovato del cocco. Jeremias e Clemente hanno chiesto dove li avessero presi e le due ragazze hanno fatto un po’ le misteriose. Atteggiamento che ha seccato proprio i Rodriguez. Dalla sua la Tavassi ha detto di aver notato un cambiamento in loro, che inizialmente considerava amici, mentre Estefania ha sbottato: “Nemmeno un grazie”.

Poco dopo l’immagine si è spostata su Edoardo Tavassi che ha aggiunto come a suo avviso Jeremias Rodriguez stia un po’ rosicando. Stando al suo pensiero lo fa “perché è lo show”. Per difendersi il fratello di Belen ha ribadito come secondo lui sia stato fatto solo ed esclusivamente per farsi notare e non di certo per interesse nei confronti del gruppo: “Tutto a favore di telecamera”. A intromettersi nella discussione Gustavo, che ha preso le difese di suo figlio. Il tutto ha poi portato a un faccia a faccia tra Edoardo e Jeremias, come potete ben vedere qui sotto.

A un certo punto i due si sono confrontati ed Edoardo Tavassi ha detto di aver notato un allontanamento da parte di Jeremias Rodriguez. Secondo il fratello di Guendalina è dovuto al fatto che si è avvicinato a Nicolas Vaporidis che, come sappiamo, non va per niente d’accordo con l’argentino. Edoardo ha tentato di spiegarsi, ma Jeremias gli ha detto: “Non mi toccare, chi ti conosce”. Parole che hanno ferito Tavassi, il quale si dice convinto della falsità del naufrago.

Il battibecco è ancora proseguito: “Ho sbagliato io a pensare che potessi essere un potenziale amico” e Jeremias ha risposto: “A me non piace la gente che parla male di tutti, tu e lei. Stai provando a provocarmi e non ce la fai, fate schifo. I soldi di tutti i reality che volete fare e dici falso a me, ma vaffa****o”.

https://twitter.com/IsolaDeiFamosi/status/1513637304312676362

Lo scontro è proseguito poi poco dopo durante la diretta e sono volate parole grosse come “Ti fai campare da tua sorella” (VIDEO COMPLETO CLICCANDO QUI e CLICCANDO QUI). Insomma tra Jeremias e Gustavo Rodriguez e Edoardo e Guendalina Tavassi non scorre di certo buon sangue e anche stasera hanno spesso battibeccato. Come andrà a finire?

