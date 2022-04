Chi è Clemente Russo? Età, vita privata, carriera e Instagram

Campione indiscusso del pugilato, Clemente Russo è tra gli sportivi più amati e seguiti dal pubblico italiano. Conosciamolo meglio in questa scheda conosceva tra età, vita privata, la carriera costellata di successi e se c’è modo di poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Clemente Russo

Nome e Cognome: Clemente Russo

Data di nascita: 27 luglio 1982

Luogo di nascita: Caserta

Età: 39 anni

Altezza: 1 metro e 81 centimetri

Peso: 91 kg

Segno zodiacale: Leone

Professione: ex pugile

Moglie: La moglie di Clemente Russo è Laura Maddaloni

Figli: Clemente ha tre figlie, Rosy, Jane e Janet (gemelle)

Tatuaggi: Clemente ha diversi tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @clementerussoofficial

Sito ufficiale: www.clementerusso.com

Clemente Russo età, altezza e biografia

Dov’è nato e quanti anni ha il pugile Clemente Russo? Attraverso questa domanda vi diamo le prime informazioni circa la sua biografia. Il pugile è nato a Caserta il 27 luglio 1982, sotto il segno del Leone. La sua età oggiè di 39 anni.

Conosciamo anche altezza e peso che corrispondono rispettivamente a 1 metro e 81 centimetri e 91 kg.

Cresciuto a Marcianise, è figlio di una famiglia molto unita: sua madre casalinga e il padre operaio della Siemens.

Qual è il soprannome di Clemente Russo? Lo sportivo è stato soprannominato da Don King come “The White Hope”.

Da tutti, però, è comunemente conosciuto come Tatanka, datogli dopo aver visto il film Balla coi lupi. Tatanka non è altro che il nome dato da Sioux per indicare il bisonte maschio.

Vita privata: moglie e figlie di Clemente Russo

Della vita privata sappiamo che è felicemente sposato. Come si chiama la moglie di Clemente Russo? La sua dolce metà è la judoka Laura Maddaloni.

I due sono convocati a nozze il 29 dicembre 2008. La cerimonia si è tenuta a Cervinara. Entrambi di bianco vestiti hanno detto ‘sì’. A nove anni dal primo matrimonio hanno rinnovato le promesse a Napoli, trasmesse in diretta a Domenica Live.

Quanti figli ha Clemente Russo? Lo sportivo e sua moglie hanno tre figlie: Rosy nata nel 2011 e le gemelle Jane e Janet venute alla luce tre anni più tardi.

C’è chi cerca informazioni per quanto riguarda il suo patrimonio personale, ma non ci sono informazioni in merito. Tra i suoi hobby, invece, c’è l’equitazione e ama tanto gli animali e i tatuaggi (nel suo corpo ne ha diversi).

Dove seguire Clemente Russo: Instagram e social

Clemente Russo è possibile seguirlo anche sui social. Ha un sito ufficiale, che potete trovare nella scheda in alto nel caso vi interessasse, ma c’è modo di sostenerlo anche mediante le principali piattaforme.

Su Facebook, Twitter eInstagram Clemente gestisce i suoi profili. C’è da dire però che nel secondo social menzionato è meno attivo rispetto agli altri due, dove invece condivide costantemente contenuti.

Troviamo tantissimo materiale, da foto di shooting fotografici, ospitate televisive, a momenti di vita quotidiana. Non mancano anche scatti insieme alla sua famiglia, a sua moglie Laura Maddaloni e alle sue figlie alle quali è molto legato.

Carriera

Che lavoro fa Clemente Russo? È un ex pugile. Si è avvicinato mondo della boxe quasi per caso, diventandone un vero e proprio pilastro.

In carriera ha disputato ben 250 incontri e vanta diverse vittorie, molto prestigiose. Facendo un breve riassunto, dunque, oggi il palmarès di Clemente Russo conta in totale: 2 medaglie d’argento alle olimpiadi, 2 medaglie d’oro ai mondiali, 1 oro e 1 argenti ai campionati europei e 2 ori ai giochi del mediterraneo.

In carriera Clemente Russo è stato insignito anche di due onorificenze: ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana il 1 settembre 2008 e il Collare d’oro al merito sportivo il 17 dicembre dello stesso anno.

Sempre nel corso della sua carriera ha avuto il piacere di essere ospite al Festival di Sanremo nel 2014.

Nella sua città ha aperto una palestra, il Tatanka Club, che gestisce insieme alla moglie Laura.

La Talpa

La primissima avventura nel mondo dei reality per Clemente Russo è arrivata nell’ottobre 2008, quando ha preso parte alla terza edizione de La Talpa.

Nel programma il pugile è arrivato secondo, alle spalle di Karina Cascella.

Grande Fratello Vip

Breve esperienza l’ha avuta al Grande Fratello Vip durante la primissima edizione del reality nel 2016.

Il pugile è rimasto in gioco pochi giorni (dal 19 settembre al 3 ottobre) ed è stato squalificato dal programma, a causa di alcune frasi che vennero ritenute gravi.

Il fatto creò grande attenzione mediatica e Clemente si scusò in più occasioni per l’accaduto, soffrendo molto per quanto successo. Russo ha confidato di non aver vissuto un bel periodo dopo la trasmissione. Grazie a sua moglie Laura, però, è riuscito ad affrontare questo capitolo della sua vita.

Oltre al Grande Fratello Clemente Russo ha fatto anche altre trasmissioni. Qui tutti i programmi televisivi a cui ha preso parte…

Programmi TV

Come abbiamo spiegato nel corso della sua carriera Clemente Russo è stato anche concorrente di alcuni programmi, ma anche inviato e conduttore in due occasioni per parte.

Ecco tutte le trasmissioni dove ha partecipato:

La talpa, (2008)

Fratello maggiore, (2012)

Colorado … a rotazione!, (2013)

Mistero, (2014)

Grande Fratello VIP, (2016)

Le Iene, (2021)

Isola del Famosi (2022)

Film

Nella carriera di Clemente Russo sono presenti anche due film:

Tatanka, (2011)

Natale a Roccaraso, (2018)

Libro

Nel 2015 Clemente Russo ha pubblicato il libro autobiografico, dal titolo Non abbiate paura di me.

Clemente Russo a L’Isola dei Famosi

La nuova edizione (la numero 16) de L’Isola dei Famosi prende il via il 21 marzo 2022. Tra i concorrenti in gara, insieme a sua moglie Laura Maddaloni, troviamo anche Clemente Russo.

Si tratta della loro prima esperienza insieme in un reality show e sarà curioso vedere due sportivi mettersi alla prova in un percorso simile e per nulla facile.

Ricordiamo che la trasmissione quest’anno vede alla conduzione (ancora una volta) Ilary Blasi. Inviato in Honduras sarà Alvin, che torna al suo ruolo di cronista delle storie e dinamiche de L’Isola.

Non mancano, ovviamente, anche gli opinionisti, ovvero Vladimir Luxuria e Nicola Savino.

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

Non solo Clemente Russo. L’Isola dei Famosi quest’anno ci regala un cast davvero molto interessate formato anche da alcune coppie che concorreranno verso la vittoria finale.

Qui di seguito il cast completo del reality show condotto da Ilary Blasi:

Antonio Zequila – ELIMINATO

Blind

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni

Clemente Russo e Laura Maddaloni

Estefania Bernal

Floriana Secondi

Guendalina ed Edoardo Tavassi

Ilona Staller

Jeremias e Gustavo Rodriguez

Jovana Djordjevic

Lory Del Santo e Marco Cucolo

Marco Melandri

Nicolas Vaporidis

Patrizia Bonetti

Roberta Morise

Roger Balduino

Silvano Michetti e Nick Luciani

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore, vediamo insieme il percorso di Clemente Russo a L’Isola.

Il percorso di Clemente Russo a L’Isola

Come abbiamo detto in precedenza il percorso di Clemente Russo e sua moglie Laura Maddaloni a L’Isola dei Famosi ha inizio a partire dal 21 marzo 2022, quando è prevista la prima puntata della trasmissione.

Qui le tappe fondamentali dell’esperienza in Honduras:

1° settimana: Clemente e Laura si sono messi a disposizione del gruppo. La Luxuria ha avuto qualcosa da ridire perché lui non ha voluto fare il tutto dall’elicottero. Lui ha spiegato il perché di questa scelta. I due sembrano essere uniti verso l’obiettivo.

2° settimana: Tra le coppie più competitive, Clemente e Laura hanno vinto la prova di tiro alla fune permettendo così ai loro compagni di mangiare della pizza. La coppia è stata mandata al televoto da Nicolas ed Estefania, con la speranza possano eliminare Carmen e Alessandro.

Quanto successo però non è piaciuto a Laura e Clemente, che hanno dato contro a Nicolas. Successivamente altri concorrenti hanno fatto sapere alla Maddaloni che è stata Lory a suggerire all’attore di mandarli al televoto. Questo ha provocato una lite tra Laura e Lory. Alcune parole utilizzate dall’ex judoka hanno fatto molto discutere. Clemente ha invitato sua moglie a smettere di lamentarsi.

Laura e Clemente sono stati eliminati e sono finiti a Playa Sgamada, dove proseguiranno la loro avventura.

3° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

Novella 2000 © riproduzione riservata.