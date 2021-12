1 I due papabili naufraghi de L’Isola dei Famosi

Nonostante gli occhi siano tutti puntati sul Grande Fratello Vip, c’è grande attesa anche per la prossima edizione de L’Isola dei Famosi, che arriverà su Canale 5 al termine del reality condotto da Alfonso Signorini. Ieri nel corso della puntata di Casa Chi, dedicata alle Chicche di Gossip, Gabriele Parpiglia ha rivelato altri due papabili naufraghi.

Queste le parole del giornalista a Casa Chi, gentilmente raccolte da Isa & Chia:

“È successa una cosa a Siviglia pochi giorni fa, perché un italiano è stato premiato come personaggio rivelazione della tv spagnola dell’anno, questo personaggio si chiama Gianmarco Onestini che in Spagna è stato premiato come personaggio rivelazione”.

Ma non solo Gianmarco Onestini, che in Spagna è ormai diventato una vera e propria star! Sembrerebbe infatti che gli autori de L’Isola dei Famosi, come spiegato da Gabriele Parpiglia, stiano puntando a un altro nome:

“In questo momento sono partite le trattative per cercare di portare Gianmarco Onestini nell’Isola dei famosi italiana, secondo me però, col fatto che in Spagna abbia trovato un successo notevole, è difficile, e trattative aperte anche per… se lo scorso anno c’era Francesca Lodo, quest’anno l’ex letterina convocata è Alessia Fabiani, che però ha dei bimbi a casa, piccoli, quindi bisogna capire. Poi ci sarà un ex calciatore tormentato, ma il nome lo diremo la prossima settimana”.

Che dunque Gianmarco Onestini e Alessia Fabiani voleranno in Honduras per la nuova stagione de L’Isola dei Famosi? Al momento sembra che ci sia del lavoro da fare, ma potrebbe esserci la possibilità. E non è finita qui, perché si è parlato anche della possibile nuova opinionista. Continua…