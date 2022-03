Chi è Patrizia Bonetti? Età, fidanzato e Instagram

Ex concorrente del Grande Fratello Vip, modella e influencer, conosciamo meglio Patrizia Bonetti: dall’età alla vita privata e fidanzato, per passare alla carriera e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Patrizia Bonetti

Nome e Cognome: Patrizia Bonetti

Data di nascita: 30 settembre 1995

Luogo di nascita: Bologna

Età: 26 anni

Altezza: 1 metro e 77 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Bilancia

Professione: web influencer e modella

Fidanzato: Patrizia è fidanzata con un ragazzo di nome Fabio.

Figli: Patrizia non ha figli

Tatuaggi: Patrizia ha dei tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @pattibonetti

Patrizia Bonetti età, altezza e biografia

Come di consueto apriamo l’articolo con la biografia. Dov’è nata, quanti anni ha e dove vive Patrizia Bonetti?

L’ex protagonista del GF 15 è nata a Bologna il 30 settembre 1995, sotto il segno della Bilancia. La sua età oggi è di 26 anni.

Che origini ha Patrizia Bonetti? La mamma è di origini cubane, mentre suo padre si chiama Paolo Bonetti ed è un noto imprenditore di Bologna.

Per quanto riguarda il percorso di studi, sappiamo che si è diplomata al Liceo Scientifico. Successivamente ha studiato presso la LUISS Guido Carli di Roma.

Vita privata: Patrizia Bonetti ha un fidanzato?

Cosa sappiamo, invece, della vita privata e quali sono stati gli amori di Patrizia Bonetti?

Tra gossip e pettegolezzi, si è spesso parlato della sfera sentimentale della modella. Patrizia ha avuto una relazione in passato con Gianluca Vacchi (dal 2013 al 2014) e poi con Stefano Ricucci (dal 2015 al 2016).

Per parlare degli anni a venire, non sappiamo se nel 2021 e nel 2022 ha o meno un fidanzato. Oggi Patrizia Bonetti è fidanzata con un ragazzo di nome Fabio, da circa due anni.

Ancora alcuni si chiedono chi è la migliore amica di Patrizia Bonetti. Ebbene l’ex gieffina è molto legata ad Aida Yespica. Insieme, purtroppo, sono state protagoniste a loro discapito di uno spiacevole episodio. La modella italo-cubana è stata aggredita da alcune donne a Milano. Aida e Patrizia, ancora sotto choc, hanno raccontato poi l’episodio a Domenica Live, ospiti da Barbara d’Urso.

La Bonetti vive tra Roma e Milano e di sé dice di essere testarda, energica e determinata.

Dove seguire Patrizia Bonetti: Instagram e social

Una breve ricerca sui social ci rivela che è possibile seguire Patrizia Bonetti su Facebook, attraverso il suo profilo privato poco aggiornato, ma anche su Instagram.

La web influencer ha un account proprio su Instagram che conta oltre 136 mila follower. Al momento, però, sono presenti pochi post e le immagini pubblicate sono tutte in bianco e nero e tratte da shooting fotografici.

È difficile quindi recepire informazioni sulla sua vita privata e non solo.

Carriera

Concentriamoci ora sulla carriera di Patrizia Bonetti. Il suo percorso nel mondo dei riflettori è nato nella moda. Ha avuto modo di sfilare anche a Parigi.

La conosciamo anche per essere, oltre che modella, anche influencer.

Grande Fratello 15

Ma cosa ha portato alla ribalta Patrizia Bonetti? A dare maggiore popolarità a Patrizia Bonetti è stata l’esperienza al Grande Fratello 15, quando è stata una delle concorrenti ufficiali e a vincere fu Alberto Mezzetti.

L’avventura per lei, andata in onda su Canale 5 nel 2018 quando la Bonetti aveva 22 anni, si è rivelata piuttosto breve. Patrizia è stata eliminata, infatti, dopo appena 14 giorni dall’inizio della trasmissione.

A partecipare insieme a Patrizia quell’anno tanti volti amati e ricordati come Veronica Satti, Luigi Mario Favoloso, Angelo Sanzio, Aida Nizar, Alessia Prete e non solo!

Proprio nel reality aveva conquistato Luigi Mario Favoloso, ai tempi impegnato con Nina Moric.

Patrizia Bonetti a L’Isola dei Famosi

Già da tempo si vociferava la possibile partecipazione di Patrizia Bonetti a L’Isola dei Famosi. Sui canali ufficiali del programma, durante la giornata del 24 marzo 2022, è giunta la notizia. Ecco quanto si apprende dalla nota del reality:

“Tre nuovi Naufraghi sono pronti a sbarcare sull’Isola per dare il via alla loro lotta alla sopravvivenza: si tratta di Blind, Roberta Morise e Patrizia Bonetti. Non per tutti è in serbo lo stesso destino e solo qualcuno tra loro potrà entrare ufficialmente in gara: come andrà a finire?”.

Dunque il destino dei tre concorrenti è ancora in bilico.

Ricordiamo intanto che L’Isola vede ancora alla conduzione Ilary Blasi. Al suo fianco nel ruolo di opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, mentre l’inviato dall’Honduras è Alvin!

I concorrenti de L’Isola dei Famosi

L’Isola dei Famosi anche nel 2022 ci presenta un cast davvero ricco, con personalità forti e caratteri decisi. Basta un niente per accendere la miccia e scatenare liti e discussioni. Starà a loro riuscire a tenere salvi i nervi in questa straordinaria esperienza. Nasceranno amicizie e, chissà, anche amori. Ma chi sono tutti i protagonisti?

Ecco l’elenco completo con i naufraghi di questa edizione de L’Isola dei Famosi:

Tra loro un solo e unico vincitore. Chi riuscirà a superare le insidie dell’Honduras e trionferà durante la finale della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi e sarà l’erede di Awed?

Il percorso di Patrizia a L’Isola

Qui di seguito scopriamo tutti i dettagli del percorso di Patrizia Bonetti nel reality show di Canale 5.

2° puntata: Come abbiamo detto in precedenza e riportato sul sito ufficiale de L’Isola dei Famosi quindi Patrizia Bonetti è entrata fare parte del cast in data 24 marzo 2022. Nella clip di presentazione ha già confermato ciò che sapevamo: non ha peli sulla lingua e dice sempre ciò che pensa!

3° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)

