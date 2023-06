Isola dei famosi, ecco quando andranno in onda la semifinale e la finale: la conferma ufficiale

NEWS

Debora Parigi | 13 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Arriva la conferma ufficiale per la messa in onda della semifinale e della finale dell’Isola dei famosi condotto da Ilary Blasi

La programmazione della semifinale e della finale dell’Isola dei famosi

Lunedì 12 giugno è saltata la messa in onda della semifinale dell‘Isola dei famosi. La morte di Silvio Berlusconi ha, per ovvi motivi, cambiato il palinsesto televisivo di Rai e Mediaset. Il reality di Canale 5, che si appresta alla conclusione, ha quindi avuto uno stop, senza però annunciare quando sarebbe tornato in onda.

Ora abbiamo la conferma ufficiale per la programma della semifinale e della finale. Come riporta TV Sorrisi e canzoni, la semifinale (cioè la puntata che sarebbe dovuta andare in onda ieri) sarà trasmessa in diretta venerdì 16 giugno. Non cambia nulla per la finale che è confermata in diretta per lunedì 19 giugno.

Proprio ieri, come è stato comunicato oggi, Alvin ha riferito ai naufraghi rimasti in gioco della morte di Silvio Berlusconi e del conseguente annullamento della puntata. Nessun video è stato mostrato in TV o sui canali Mediaset, ma dalle foto pubblicate abbiamo capirto che i concorrenti sono rimasti abbastanza sorpresi e sconvolti.

Con quindi la conferma della finale dell’Isola dei famosi per il 19 giugno, non cambia niente per Temptation Island. Il pubblico, infatti, si chiedeva se sarebbe tutto slittato di una settimana. Ma, vista la notizia, possiamo confermare che il docu-reality presentato da Filippi Bisciglia e prodotto dalla Fascino partirà come già annunciato lunedì 26 giugno.