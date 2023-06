NEWS

Vincenzo Chianese | 13 Giugno 2023

Uomini e donne

Stando agli ultimi rumor che girano in rete, Tina Cipollari potrebbe diventare una Dama del Trono Over di Uomini e Donne

I rumor sulla prossima edizione di Uomini e Donne

Sono passate poche settimane dalla fine dell’ultima edizione di Uomini e Donne, tuttavia sul web si pensa già alla prossima stagione. Come ben sappiamo il dating show di Maria De Filippi tornerà a settembre su Canale 5, e tante saranno le novità ad attenderci. In queste ore però in rete si stanno facendo largo alcune indiscrezioni sul programma, che stanno attirando l’attenzione. Stando a quanto riporta Blasting News infatti pare che Tina Cipollari possa lasciare il suo ruolo di opinionista per diventare a tutti gli effetti una Dama del Trono Over. La storica protagonista della trasmissione, secondo le voci di corridoio, sarebbe infatti pronta a rimettersi in gioco, con la speranza di incontrare una potenziale anima gemella.

Naturalmente se la notizia venisse confermata non tarderebbe ad arrivare la reazione di Gemma Galgani, storica nemica della Cipollari. Da anni tra le due non corre buon sangue e se Tina dovesse diventare una protagonista del Trono Over le Dame sarebbero rivali a tutti gli effetti. Ma non è finita qui.

Sempre stando a quanto rivela il noto portale, per la prossima edizione di Uomini e Donne potrebbero esserci anche altre due novità. Si parla infatti di una possibile cancellazione del Trono Classico, che tuttavia al momento non è stata ancora confermata. Si mormora anche che i due Troni potrebbero venire nuovamente separati, proprio come i vecchi tempi.

Infine si parla anche di possibili appuntamenti in prima serata per il dating show. Ancora oggi infatti il programma riesce a raggiungere ascolti da capogiro. Mediaset dunque potrebbe decidere di dedicare alcune prime serate alla trasmissione. Precisiamo però che al momento si tratta solo ed esclusivamente di rumor, e di conseguenza tutte queste notizie vanno prese con le pinze. Nelle prossime settimane però arriveranno news ufficiali e finalmente sapremo con certezza quello che accadrà.