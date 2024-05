Greta fuori con il 67%, Aras di Terra Amara il preferito del pubblico: le percentuali

NEWS

Debora Parigi | 22 Maggio 2024

isola dei famosi 2024

Decima puntata per L’Isola dei famosi che vede quindi un nuovo televoto aperto e di conseguenza una nuova eliminazione. In nomination sono finiti tre naufraghi storici, Aras, Artur e Greta. Vediamo quindi chi ha lasciato il reality per sempre e le percentuali di preferenza.

Il risultato del televoto della decima puntata dell’Isola dei famosi

Dopo la puntata di domenica scorsa, siamo arrivati alla decima dell’Isola dei famosi in onda questa sera, mercoledì 22 maggio. Il reality ha infatti cambiato la sua programmazione di recente tornando col doppio appuntamento ma cambiando i giorni. Siamo attualmente al mercoledì e alla domenica.

E dopo le nomination della scorsa domenica, oggi è avvenuta una nuova eliminazione. Al televoto sono finiti tre naufraghi che sono sull’Isola dalla prima puntata. Stiamo parlando di Aras, Artur e Greta. Cosa avrà deciso il pubblico?

Ma queesta volta c’è stata una piccola modifica nel televoto. C’è infatti stato un primo risultato con il nome del preferito. E poi è stato aperto un televoto flash tra i due rimasti per scegliere chi eliminare. E così dopo lo stop al televoto è arrivato il primo risultato: tra i tre si è salvato Aras che è risultato essere il preferito con il 59% dei voti.

A questo punto è stato aperto un televoto flash tra Greta e Artur il cui verdetto è arrivato verso la fine della puntata. E così il pubblico ha deciso di eliminare Greta dall’Isola dei famosi. Queste le percetuali di voto: Greta 67% e Artur 33%. Prima di andarsene, ha dato il bacio di Giuda a Dario Cassini il quale quindi riceve un punto per le successive nomination.

Anche stasera ci saranno delle nuove nomination i cui risultati saranno dati nel corso dell’undicesima puntata in onda domenica 26 maggio sempre in prima serata su Canale 5.