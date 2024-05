La mamma di Greta e Rosanna litigano in studio: “Ora basta” (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 22 Maggio 2024

isola dei famosi 2024

Dopo l’intervento di Rosanna su Greta, per niente carino, è arrivato l’intervento della mamma della ballerina, presente anche lei in studio a l’Isola dei famosi. Le due donne hanno quindi avuto uno scontro faccia a faccia in cui a “vincere” è stata sicuramente la mamma della naufraga ancora in gioco.

Scontro in diretta all’Isola dei famosi tra Rosanna e la mamma di Greta

Alcune puntate fa Rosanna è stata eliminata dall’Isola dei famosi e quindi adesso è ospite fissa in studio come tutti gli altri naufraghi che hanno lasciato il programma per ritiro o volere del pubblico. Come abbiamo visto nel corso delle puntate e dei daytime, tra lei e Greta non scorre buon sangue. Si sono punzecchiate varie volte e non andavano proprio d’accordo.

Lo scontro più forte è avvenuto quando Rosanna ha accusato Greta di provarci con Samuel Peron e quindi di non pensare che il ballerino ha una compagna e un figlio a casa. Questa è stata un’accusa molto grave, anche perché lei non stava facendo nulla di male con Samuel. I due ballerini, infatti, avevano semplicemente instaurato un bel rapporto fatto di confidenze reciproche e momenti spensierati in assoluta amicizia. Anche lei tra l’altro è fidanzata e molto innamorata.

Nella puntata di stasera, mercoledì 22 maggio, dell‘Isola dei famosi Rosanna ha avuto modo di dire la sua su Greta trovandola completamente falsa nelle parole dette. La ballerina si era definita timida e chiusa nella vita di tutti i giorni dicendo che nel reality aveva superato questi limiti. Rosanna non si è trovata d’accordo e ha detto la sua nel suo solito modo di fare.

L’ex naufraga, però, non sapeva che la mamma di Greta era praticamente seduta quasi accanto a lei (in mezzo a loro c’era Maitè). Lo ha fatto notare Vladimir Luxuria che ha quindi dato avvio a uno scontro acceso tra le due donne. La mamma di Greta ha infatti detto:

“Sto ascoltando questa lezione da madre a madre. Io sono qui, la guardo ora in faccia, l’ho solo sentita. La sua è stata un’arroganza fin dall’inizio, un accanimento nei confronti di Greta… Lo dica qual è il vero motivo. Lei ha iniziato uno show con Samuel e Greta e lo sta finendo adesso ancora per avere la telecamera. Ma se la prenda tutta la telecamera. Io a lei non devo dire niente, ma adesso basta! Il suo show l’ha fatto. Si limiti perché sta pontificando… Io mi taccio”.

"Il suo è stato un accanimento nei confronti di Greta"

La mamma di Greta difende a spada tratta sua figlia! #Isola pic.twitter.com/zqh1UyErxz — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 22, 2024

Il pubblico presente in studio e la stessa Sonia Bruganelli hanno applaudito l’intervento della mamma di Greta.