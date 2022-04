Isola dei famosi, rivelati i presunti cachet dei naufraghi: tre prendono il doppio degli altri

1 I cachet dei vip a L’Isola dei famosi

Quando si parla di reality con protagonisti i Vip ci si chiede sempre quanto guadagnino per partecipare. E spesso le cifre sono davvero da capogiro, specialmente per i nomi importanti. Ma a volte non è solo la notorietà che fa il prezzo, ma anche quanto un famoso è richiesto. Forse anche quelli che ancora non hanno mai partecipato a reality sono sullo stesso piano di chi invece ne ha fatti tantissimi. Dopo la fine del GF, attualmente va in onda L’Isola dei famosi. E vi siete mai chiesti quanto siani pagati i naufraghi per prenderne parte?

A rivelarlo è il sito Mowmag.com che ha dichiarato a quanto ammonta il chachet per i partecipanti. Ovviamente non ci sono fonti ufficiale Mediaset, quindi noi riportiamo solo quello che rivela il magazine online. A tal proposito, le cifre si aggirano tra i 5 mila e i 10 mila euro a settimana. Ecco cosa riporta il magazine:

“Prima di tutto, un’informazione importante, lato pecuniario, che riguarda tutti i naufraghi di questa edizione: i loro compensi settimanali vanno da 5 a 10 mila euro a settimana. Naturalmente, non ci sono fonti ufficiali Mediaset a smentire o confermare queste cifre. Quello che è certo, però, è che i rumors si rincorrono insistenti sul web in assoluto accordo sulla quantificazione del compenso medio di un concorrente isolano.”

Detto questo, quasi tutti i naufraghi dell’edizione 2022 de L’Isola dei famosi prendono 5 mila euro a settimana. Ma c’è qualcuno che arriva a prendere il doppio, cioè i famosi 10 mila euro. Ecco chi sono…