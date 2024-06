NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Giugno 2024

Isola dei Famosi

Questa sera nel corso della semifinale de L’Isola dei Famosi scopriremo chi saranno i naufraghi che accederanno all’ultima puntata. Poco fa è stato così eletto il secondo finalista, che è risultato essere Artur Dainese.

Artur Dainese è il secondo finalista de L’Isola dei Famosi

La semifinale de L’Isola dei Famosi è iniziata da pochi minuti ma già tante sono le emozioni alle quali stiamo assistendo. Poco fa infatti è arrivato il verdetto del televoto e così Karina Sapsai è stata eliminata definitivamente dal gioco. Ma non è finita qui. Poco dopo i naufraghi rimasti in gara, fatta eccezione di Edoardo Stoppa, si sono sfidati in una durissima sfida, al termine della quale è stato eletto il secondo finalista di questa edizione.

A vincere la prova, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, è stato Artur Dainese, che così raggiunge Stoppa in finale. A commentare il traguardo del modello è stata anche Vladimir Luxuria, che rivolgendosi al naufrago ha affermato: “Devo dire che nonostante tutti gli attacchi tu meriti comunque di essere il secondo finalista”.

Artur vince la Prova Leader e conquista il titolo di secondo finalista! 🔥🔥🔥#Isola pic.twitter.com/OoLf47a7Xg — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 2, 2024

Ma non è finita qui. Per la prima volta a fare i complimenti ad Artur Dainese, che è il secondo finalista de L’Isola dei Famosi, è stato anche Dario Maltese, che ha aggiunto: “Io farò i complimenti ad Artur. Ha vinto la prova e quindi se l’è guadagnato Onore al merito”.

"Onore al merito!"

Dario si complimenta con Artur #Isola pic.twitter.com/9rHLYEseZa — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 2, 2024

Ma cosa accadrà stasera e chi saranno gli altri finalisti di questa edizione? Non resta che attendere per scoprirlo.