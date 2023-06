NEWS

16 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

All’Isola dei famosi Luca ha raccontato di aver ricevuto offese da Helena

Non smettono i litigi all’Isola dei famosi e ancora una volta è coinvolta Helena Prestes. A raccontare tutto è stato Luca che oltre ad essersi confrontato con gli altri naufraghi, ha detto la sua versione dei fatti anche nel confessionale. Ecco quello che è successo:

“Oggi ho avuto l’ennesima lite con Helena dove io le ho chiesto gentilmente di non passarmi dietro la stuoia che mi arrivava la sabbia in faccia e lei da lì mi ha iniziato a insultare in modo pesante. Ovviamente eravamo off-camera, quindi era libera di dire tutto quello che pensava. Quindi è andata giù abbastanza pesante. Non vorrei stare qui a dire i termini precisi, però mi ha offeso in modo veramente pesante tanto che gli altri ci sono rimasti veramente male”.

Luca ha continuato spiegando che a quel punto ha chiesto a Helena perché quelle cose non le dicesse di fronte alle telecamere. Lei gli avrebbe risposto irridendolo e dicendo che non ha voglia di dirglielo davanti alle telecamere. Il naufrago ha concluso il suo confessionale dicendo: “Questo mi fa capire quanto sia falsa come persona e finta e costruita”. Dal daytime esteso dell’Isola dei famosi pubblicato ieri, vediamo che tutti i naufraghi l’hanno trovata negli ultimi giorni molto offensiva verso tutti.

Dopo le conferme di tutta la vicenda da parte di Mazzoli che trova che abbia un atteggiamento di altri e bassi, Luca ha cercato il confronto con Helena. Lei ha replicato dicendo di aver semplicemente sbottato ai gesti di lui che vanno avanti da settimane. In confessionale ha poi spiegato: “Il mio rapporto con Luca è durato solo quel momento in cui abbiamo parlato settimane fa. Non abbiamo mai più parlato, più guardati con tenerezza. Mi tratta sempre male. E oggi io sono meno paziente. Eravamo in un momento di pausa, non c’erano le telecamere, lui era in mezzo al passaggio con la sua stuoia, tutti buttano la sabbia e lui mi fa ‘ os tai buttando la sabbia sulla mia stuoia’. Io gli ho detto ‘sei un bambino, non rompermi i cavolons’. E gli ho detto ‘vaffanbrodo, lasciami stare’. Io mi sono stufata di questa energia. Poi avevo chiesto scusa”.

La discussione tra loro c’è stata poi di fronte a tutti e davanti alle telecamere.