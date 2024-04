Isola, Vladimir Luxuria replica alle critiche sulla sua conduzione (e la risposta è perfetta) – VIDEO

Spettacolo

Nicolò Figini | 22 Aprile 2024

Isola dei Famosi

Questa sera Vladimir Luxuria ha aperto la puntata rispondendo alle critiche che le sono state fatte sui social in merito alla sua Isola dei Famosi 2024.

La replica di Vladimir Luxuria

Oggi, lunedì 22 aprile 2024, Vladimir Luxuria ha aperto una nuova puntata de L’Isola dei Famosi ed è stata accolta da un caloroso applauso dal parte del pubblico in studio. La conduttrice ha accettato con enorme gratitudine l’entusiasmo degli spettatori, ma ha anche fatto riferimento alle critiche ricevute.

Sui social infatti qualcuno non ha apprezzato del tutto il suo stile di conduzione. Bisogna però tenere ben presente che per Vladimir si tratta della primissima volta che affronta questo ruolo per nulla semplice e siamo certi che andando avanti si sentirà sempre più a suo agio in questi panni.

Vladimir Luxuria stessa, perciò, ha replicato a tutti coloro che le hanno lanciato delle critiche. Vi riportiamo il suo discorso che possiamo sentire anche dal video qui sotto:

“Io accetto questi applausi, come accetto tutti i complimenti che mi vengono fatti per strada. Ma io sono anche una che accetta le critiche, non sono una che snobba ciò che legge.

Le critiche quando sono costruttive per una come me, che è ancora alle prime armi come conduttrice, sono consigli di cui fare tesoro. Grazie, perché grazie a voi posso migliorare”.

"Le critiche quando sono costruttive, sono consigli da tesaurizzare" ❤️#Isola pic.twitter.com/BYZFyFdhSg — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 22, 2024

Diversi i commenti positivi che le sono stati lanciati dagli utenti dei social e siamo sicuri che non appena li leggerà ne rimarrà particolarmente soddisfatta. Non ci resta adesso che gustarci la puntata e scoprire chi saranno i prossimi naufraghi a rischio eliminazione.