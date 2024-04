Annalisa di Platino! Infrange un nuovo record e supera i Maneskin

Spettacolo

Andrea Sanna | 22 Aprile 2024

Annalisa

Non si ferma più Annalisa! La cantante ha infranto un nuovo record, arrivando a superare persino i Maneskin nelle vendite. Ecco i numeri dopo l’ultimo Platino ottenuto dalla Scarrone.

Nuovo record per Annalisa

Dall’inizio della sua carriera fino a oggi Annalisa non ha mai smesso di sorprenderci. E mentre ora è impegnata con il tour “Tutti nel Vortice – Palasport”, i suoi brani continuano a volare in classifica e infrangere record su record. Tanto da riuscire a superare persino i Maneskin!

Pochi giorni fa abbiamo appreso la notizia che Sinceramente (brano sanremese) è già certificato doppio platino! Ma non solo, perché è presente nelle classifiche di ben sei Paesi. Per non parlare di Disco Paradise, con Fedez e gli Articolo 31, che ha già 4 Dischi di Platino e ne vanta anche uno d’oro in Polonia! Ma stavolta è tempo di una nuova certificazione per Bellissima!

Grazie alle ultime certificazioni Annalisa ha ottenuto il quinto Disco di Platino con Bellissima. Un traguardo straordinario che l’ha portata persino a superare i Maneskin come ex protagonista di un talent con più copie vendute! E non è mica poco! Tra l’altro sempre Bellissima ha raggiunto Mon Amour nella classifica dei brani di artiste soliste italiane con più vendite di sempre nell’era FIMI.

Infine ricordiamo che tra le altre certificazioni non solo Annalisa! Anche Angelina Mango ha ottenuto il 4° Platino per Ci pensiamo domani. Il terzo invece va a Geolier per I p’ me, tu p’ te. Invece Ghali e Madame con Pare hanno ottenuto il 2° Platino. Infine Rose Villain e Guè Pequeno hanno ottenuto il primo Platino per Come un tuono.

Traguardo straordinario quindi per Annalisa, che continuerà a festeggiare in tour. Tappe dove ha accolto già diversi colleghi, da Emma a Diodato, per passare a Nada, Gigi D’Alessio e Serena Brancale. Infine concludere con Gianni Morandi e non ultima… Alessandra Amoroso! Chissà quante altre sorprese ci riserverà ancora.