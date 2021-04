1 Opinionisti de L’Isola in crisi?

Come ogni lunedì a Ogni Mattina su TV 8 Adriana Volpe tratta l’argomento gossip con i suoi ospiti. A parlare di questo è stato l’esperto di cronaca rosa, Santo Pirrotta, ormai presenza fissa del programma. Tra i tanti temi affrontati si è discusso anche de L’Isola dei Famosi. Quest’anno la trasmissione di Ilary Blasi gode della presenza di tre opinionisti d’eccezione come Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Pare però che, secondo le indiscrezioni emerse, ci sarebbero dei malumori in corso tra loro. Come mai? Ecco cosa ha spiegato il giornalista:

“E qui andiamo in Honduras. Lo sai che spesso abbiamo parlato de L’Isola dei Famosi. Devi sapere che a L’Isola ci sono tre opinionisti: Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Contrariamente a quello che appare, devi sapere che c’è un po’ di maretta, un po’ di mare agitato tra gli opinionisti”, ha esordito Santo Pirrotta. Esattamente come tutti noi, anche Adriana Volpe si è chiesta quali sarebbero le motivazioni di tale malcontento tra gli opinionisti de L’Isola. Ma anche in questo caso è arrivata la risposta:

“Il motivo? Intanto sono le attenzioni che la produzione riserva a Tommaso, quindi interviene molto spesso. E poi pare che molto latente, ci sia un problema di cachet. Le due opinioniste hanno scoperto che lui guadagna di più e quindi la cosa non è andata molto”. Adriana Volpe ha interrotto Santo Pirrotta, ipotizzando che magari il tutto può dipendere dal fatto che nel contratto di Zorzi sono previste più cose.

E ancora Pirrotta ha ribattuto: “Dici? Ricordiamo che all’inizio dovevano essere loro due, poi in corsa si è aggiunto Tommaso, che è entrato così in punta di piedi. Lui inizialmente aveva rifiutato e tutto è cambiato quando lei ha avuto il Covid”.

Stando quindi a questa indiscrezione lanciata dall’esperto di gossip, ci sarebbe della maretta tra gli opinionisti de L’Isola. Sarà davvero così? Intanto in questi giorni Iva Zanicchi ha detto la sua sui naufraghi e non si è risparmiata.