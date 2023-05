Isola, Marco Mazzoli chiede alla compagna di sposarlo in diretta

NEWS

Debora Parigi | 8 Maggio 2023

Isola dei Famosi 2023

Marco Mazzoli chiede a Stefania di sposarlo all’Isola dei famosi

Oggi è arrivata una bellissima sorpresa per Marco Mazzoli e Paolo Noise all’Isola dei famosi. I due speaker radiofonici hanno infatti ricevuto la visitia delle loro mogli e con loro sono arrivati anche i cagnolini. Stefania Pittalunga e Stefania Caroli sono volate in Honduras per abbracciare i loro mariti. Un momento molto commovente che ha visto grandi abbracci e lacrime.

Ma non finisce qui perché è arrivata anche una proposta di matrimonio. Già durante la scorsa puntata Mazzoli aveva parlato del fatto che, una volta finita la sua avventura nel reality, avrebbe chiesto alla sua Stefania di sposarlo. I due infatti sarebbero già sposati dal 2010, ma non si tratta di un vero matrimonio, non ha valore in pratica. Così Marco aveva detto che la sua compagna avrebbe avuto il matrimonio da sogno che tanto desiderava.

Così la sorpresa di oggi all‘Isola dei famosi è stato anche il momento perfetto per la tanta annunciata proposta di matrimonio. Con tanto di anello aggiungiamo. Sì perché al collo di una delle cagnoline c’era un sacchetto con all’interno una scatolina e lì c’era l’anello per la proposta.

A quel punto Marco si è inginocchiato e ha chiesto a Stefania di sposarlo. Lei ovviamente ha risposto di sì e si sono baciati. Tutti in studio si sono commossi, felici per questa splendida scena.

