NEWS

Andrea Sanna | 13 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Nuovo scontro a L’Isola dei Famosi. Pamela e Lo Cicero non si risparmiano contro Helena e tirano in ballo anche NIkita

Pamela e Lo Cicero contro Helena a L’Isola

Durante l’ultimo daytime de L’Isola dei Famosi Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Gianmaria Sainato e Luca Vetrone non si sono risparmiati nei confronti di Helena Prestes.

Mentre mangiavano la propria porzione di riso, tutti i menzionati si sono espressi su di lei. Il primo a darle contro e analizzare il suo comportamento è stato Gianmaria Sainato. Secondo lui si starebbe sforzando di essere buona, ma in realtà è il contrario. Secondo loro lo fa per strategia, dato che si trova in nomination proprio contro di lui: “È furba. Non mi fido di questo comportamento da agnellino”.

Ma come dicevamo non è stato l’unico naufrago de L’Isola. Luca Vetrone dalla sua ha aggiunto che Helena si sta trattenendo tantissimo e che perderebbe le staffe in tempo zero.

C’è da dire però che ad avere parole più dure per lei sono stati altri due concorrenti de L’Isola dei Famosi. Parliamo di Pamela Camassa e Andrea Lo Cicero. I due hanno portato alla luce un episodio che si sarebbe verificato a telecamere spente, prima del reality. A imbastire la conversazione è stata proprio la Camassa che ha ricordato:

“Vi ricordate in hotel quando ha massacrato Nikita che ne parlava male? È successo durante il servizio fotografico“. Lo Cicero ha confermato la versione della collega de L’Isola. E ancora: “Ha detto che non è un’amica e che l’ha conosciuta solo per il programma, ma che le sue amiche sono altre“.

Già nei giorni scorsi però Pamela Camassa si è espressa negativamente nei confronti di Helena Prestes. Ha dichiarato di non credere ai suoi modi di fare. L’ha tacciata di essere vittima e finta buona: “Lei è pazza. Dice l’opposto di quanto detto prima”. C’è da dire che la stessa naufraga de L’Isola dei Famosi ha anche precisato di non aver mai avuto un rapporto con lei e si parlavano per il minimo indispensabile: “A lei non frega niente di stare con noi e questo suo avvicinamento è finto. Fa la cagnolina bastonata e qualcuno ci crede. Ora fa peace and love con tutti. Ho capito che lo fa perché è sola, ma allora doveva pensarci prima e comportarsi decentemente”.

Che dire? A L’Isola dei Famosi gli animi sono sempre molto accesi!