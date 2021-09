Italfarmacia: resta in linea con la sicurezza e l’efficacia garantita dalla scienza

Il metodo più efficace, sicuro, naturale ma soprattutto provato scientificamente, per rimanere in forma: la liposuzione alimentare di Italfarmacia

Quante volte ci è capitato di leggere su riviste o su internet la pubblicità di pillole dimagranti che promettono risultati mirabolanti senza sacrifici! Si mangia ciò che si vuole e quanto si vuole. Non è necessario aumentare l’attività fisica e si dimagrisce di tanti chili. Qual è la serietà di questi annunci? In linea generale si può affermare che o sono truffe o sono prodotti pericolosi.

Purtroppo le “pillole miracolose” per dimagrire non esistono. Nel caso in cui fossero efficaci dovrebbero essere prescritte da un medico e assunte sotto controllo.

Il sovrappeso e l’obesità sono problemi seri: indeboliscono le difese immunitarie e possono provocare stati patologici come ipertensione arteriosa, malattie dell’apparato cardiocircolatorio, malattie metaboliche (aumento colesterolo e trigliceridi ematici), diabete, osteoporosi, litiasi biliare e steatosi epatica (fegato grasso).

Per risolvere un problema serio ci vuole una risposta seria. Da parte nostra ci dev’essere la determinazione a intraprendere un percorso virtuoso che dovrà durare tutta la vita. Uno stile di vita salutare che comprende più attività fisica e una corretta alimentazione. Secondo step: rivolgersi a professionisti che possano consigliarci il percorso più indicato in base alle nostre esigenze di salute e benessere.

Il protocollo Liposuzione Alimentare

Il trattamento chetogenico LIPOSUZIONE ALIMENTARE con AMIN 21 K è stato approfondito nei suoi fondamenti scientifici, sperimentato e perfezionato. È un metodo sicuro ed efficace, ma è un trattamento medico che deve essere seguito sotto il controllo di un medico o un biologo nutrizionista.

Due precisazioni importanti prima di vedere come funziona e quali sono i suoi vantaggi. Il trattamento chetogenico non è una dieta, perché deve essere seguito massimo per tre settimane, quindi per un breve periodo e, se necessario, può essere ripetuto.

Altro equivoco molto diffuso che è importante chiarire: è un trattamento normoproteico, in quanto le proteine assunte corrispondono a quelle che dovrebbero essere introdotte in relazione al peso, anche in un’alimentazione equilibrata.

Il protocollo prevede l’utilizzo di un integratore apposito, Amin 21 K, affinché si sviluppi il processo della chetosi per cui il nostro organismo inizia ad alimentarsi bruciando i grassi in eccesso.

In questo modo la nostra figura si rimodella, eliminando l’adipe dai fianchi (soprattutto per le donne), dalla pancia (soprattutto per gli uomini) e da tutte le zone dove accumuliamo i grassi.

Quindi viene attaccata solo la “massa grassa”, mantenendo e a seconda del caso rafforzando la “massa magra”. La breve durata dei trattamenti proposti, l’azione della chetosi e il supporto del medico specialista garantiscono un dimagrimento rapido, sano e sicuro.

Effetti del trattamento

Decine di migliaia di casi studiati dimostrano che, con un trattamento, si può “perdere” in media tra il 7 e il 10% del peso iniziale.

Le diete ci spaventano anche perché le associamo alla sensazione della fame e al nervosismo conseguente. Sempre grazie al processo di chetosi e all’utilizzo dell’integratore Amin 21 K, la sensazione di fame scompare dopo circa 48 ore.

Per le sue caratteristiche, questo trattamento vanta percentuali di abbandono inferiori alle altre diete.

Naturalmente, alla fine del percorso, sarà necessario adottare un piano di rieducazione alimentare, ossia un regime dietetico adeguato alle nostre esigenze, per mantenere i risultati.

Per un ulteriore supporto alla nostra salute, teniamo conto che i due terzi delle cellule del sistema immunitario si trovano nell’intestino, e il microbiota ha un ruolo fondamentale nello sviluppo di un sistema immunitario forte e bilanciato, e gli studi hanno dimostrato la sua influenza nel mantenimento del peso al di sotto dell’obesità.

BIOCULT STRONG è un integratore innovativo di 120 miliardi di probiotici. Contiene 8 ceppi batterici (probiotici) scelti tra quelli che sappiamo essere più frequenti nel microbiota di persone sane, per affrontare le insidie che nuocciono al nostro organismo.

Un ulteriore vantaggio: si conserva a temperatura ambiente senza alterazioni dei lactobacilli.

