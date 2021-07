1 Gli inglesi chiedono di rigiocare la Finale

Italia-Inghilterra è stato un trionfo per gli Azzurri che portano a casa un trofeo che mancava da 53 anni nel nostro Paese. Gli inglesi dopo il goal del vantaggio di Shaw, a due minuti dall’avvio del match, non hanno impensierito troppo i ragazzi di Roberto Mancini, i quali pian piano si sono ripresi e hanno reagito allo svantaggio. Nel secondo tempo, infatti, è arrivato il pareggio di Leonardo Bonucci (che ha realizzato anche uno dei rigori) e che ci ha portati a giocarci il tutto e per tutto con i tiri dal dischetto.

I britannici erano sicuri di riportare a casa un trofeo e per tutta la settimana ci hanno sbeffeggiati sui social e non solo. Peccato per loro le cose sono andate diversamente. Mentre tutto il mondo si complimenta con la Nazionale per la vittoria, confermandone la supremazia e bravura per l’impresa fatta, i tifosi inglesi gridano allo scandalo arbitrale. Secondo loro, infatti, ci sono state delle scorrettezze che avrebbero agevolato i nostri durante Italia-Inghilterra. Sul web hanno così avuto la brillante idea di lanciare ben 5 petizioni, indirizzate all’UEFA, dove chiedono di rigiocare nuovamente il match:

“Il match dell’11/07/2021 non è stato affatto corretto. Dopo che l’Italia ha ricevuto solo un cartellino giallo per aver trascinato i giocatori dell’Inghilterra come se fossero schiavi. Tutte quelle spinte, strattonate e calci e l’Italia era ancora autorizzata a vincere? Decisamente di parte” – si legge nelle argomentazioni del comunicato riportato da Fanpage – “L’Italia avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso per il suo modo di giocare e la rivincita dovrebbe avere luogo con un arbitro non di parte. Questo non è stato affatto giusto”.

Tutto ciò perché, secondo il loro parere, durante Italia-Inghilterra (al 95esimo) l’intervento di Capitan Chiellini su Saka ha tolto la possibilità al ragazzo di sfrecciare verso la fascia e innescare così una possibile azione da goal. Gli inglesi urlano quindi a una mancata espulsione, che gli avrebbe portati a giocare i supplementare in superiorità numerica.

La petizione dei tifosi inglesi per Italia-Inghilterra

Che ci sia un po’ di invidia da parte dei britannici? Voi che ne pensate di quanto successo? Fatecelo sapere nei commenti. Ma Italia-Inghilterra ha portato anche Piqué ad avere qualcosa da ridire…