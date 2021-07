1 L’esultanza di Bonucci: a chi è dedicata

Ieri sera l’Italia di Roberto Mancini ha festeggiato, dopo 53 anni, l’Europeo di Calcio. Un gruppo unito che vede tra i protagonisti Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Federico Chiesa, Gigio Donnarumma, Leonardo Spinazzola e tutti gli altri. Una squadra affiatata che ha messo in campo carattere e grinta per portare a casa un successo così importante.

Come da abitudine i giocatori a ogni goal hanno delle esultanze particolari. Se Manuel Locatelli ha dedicato e dedica il suoi goal a Thessa, la sua fidanzata, e al cagnolino Teddy che non c’è più, cosa nasconde invece il gesto di Leonardo Bonucci, che abbiamo potuto rivedere ieri durante il goal del pareggio? Oltre all’ormai celebre ‘Sciacquatevi la bocca’, gesto che fa per primo, Leonardo con le dita mima sempre anche la L e la M. Perché? Si chiederà qualcuno. Ve lo spieghiamo noi.

Ebbene possiamo dirvi che dietro l’esultanza di Leonardo Bonucci c’è una dedica speciale riservata alla sua famiglia. La L di Leonardo, ma anche di Lorenzo, suo figlio. La M, invece, sta per Martina (sua moglie), Matteo e Matilde, i suoi bambini. Un tenero e dolce pensiero da parte di Bonucci per le persone più importanti della sua vita, che porta sempre con sé durante qualsiasi partita.

