Annalisa fa incetta di platini! Mon Amour arriva a quota cinque, Sinceramente il secondo in un mese

Nicolò Figini | 18 Marzo 2024

Annalisa

Annalisa in queste ore ha annunciato di aver raggiunto un nuovo traguardo grazie alle sue due hit “Mon Amour” e “Sinceramente“.

Nuovi record per Annalisa

Annalisa sta diventando una vera e propria popstar mondiale da quando ha ottenuto l’ambito premio Global Force Award a Los Angeles in occasione dei Billboard Women in Music. In seguito ha rivelato di avere dei progetti che riguardano l’estero e di non aver mai smesso di credere nei propri sogni:

“Ci sto già lavorando. Ci saranno notizie a breve: sicuramente riguarderanno la Spagna, ma anche altro. Non ancora un tour perché fino a quest’estate ho troppe date, ma in futuro assolutamente

“Bisogna proprio rompere dei muri giorno dopo giorno. Nelle classifiche le presenze femminili sono minori, per avere i risultati degli uomini dobbiamo lavorare il triplo, ma le cose stanno migliorando. Non bisogna mollare”.

In queste ore, invece, Annalisa ha annunciato di aver raggiunto un nuovo traguardo grazie a un paio dei suoi singoli più recenti. Sul proprio profilo Instagram ha rivelato che “Sinceramente” è stato certificato doppio Disco di Platino, mentre “Mon Amour” è ‘addirittura cinque volte Disco di Platino‘. La cantante ha raggiunto davvero un obiettivo straordinario diventando l’artista donna italiana con il brano più venduto di sempre in Italia.

Adesso l’ex allieva di Amici continuerà a lavorare sodo per il futuro perché in vista, oltre ai tanti progetti che ha detto di stare portando avanti, c’è anche il suo debutto in concerto all’Arena di Verona. Questo, come affermato da lei stessa in passato, è sempre stato un suo desiderio e finalmente potrà realizzarlo.

Pensate che la richiesta è stata talmente elevata che ha dovuto aggiungere una seconda data. Di conseguenza non si esibirà solo il 14 maggio, ma anche il 20 maggio 2024. Voi ci sarete? Seguiteci per non perdervi altri traguardi di Annalisa.