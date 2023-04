NEWS

Andrea Sanna | 25 Aprile 2023

Caduta per Iva Zanicchi: come sta

Sabato scorso si è conclusa l’avventura de Il Cantante Mascherato, con la vittoria di Samuel Peron, nelle vesti del Cavaliere veneziano. Tra i giudici della giuria anche Iva Zanicchi, che sembra essersi molto divertita e ha fatto divertire in questo ruolo. Non si è risparmiata nell’esprimere giudizi e fare ipotesi sui concorrenti che si nascondevano dietro le maschere e ci ha regalato anche tanti momenti goliardici.

Purtroppo però dopo la puntata, una volta fatto ritorno a casa, Iva Zanicchi è stata protagonista di una brutta caduta, che la costringe al riposo forzato. A rivelarlo è stata lei stessa con un video pubblicato sui propri canali social. La cantante ha esordito salutando i suoi follower. ”È un’immagine un po’ insolita, scusate eh… non vorrei spaventarvi”, ha scherzato l’Aquila di Ligonchio.

”Insomma, per farla breve, domenica sera sono tornata da Roma che avevo finito Il Cantante Mascherato e sono caduta giù dalle scale. Una caduta orribile e qualcun altro si sarebbe ammazzato. Mi volevano portare all’ospedale ma io sono voluta rimanere a casa”, ha fatto sapere Iva Zanicchi parlando ai propri fan. Ma adesso come sta l’amata artista? Ecco cosa ha raccontato:

“Adesso mi hanno messo a letto, immobile per 3-4 giorni. Ho fatto le lastre, forse sospettano qualche microfrattura. Se posso rimanere a casa bene se no andrò qualche giorno in ospedale. Vi tengo informati”, ha proseguito Iva Zanicchi.

”Non godete, mi raccomando. Bisogna pensare sempre positivo”, ha aggiunto canticchiando il brano di Jovanotti, “Non perdete il buon umore. Vi voglio bene”, ha raccomandato infine Iva Zanicchi.

Speriamo che non sia nulla di preoccupante e che Iva Zanicchi possa riprendersi in tempi brevi. In ogni caso Novella2000.it e Novella 2000 fa un augurio speciale alla cantante, che anche in questi casi non perde mai il sorriso. Una vera forza della natura!