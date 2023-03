Chi è il CAVALIERE de Il Cantante Mascherato? Indizi

NEWS

Chi è

In questa edizione de Il Cantante Mascherato c’è il Cavaliere e quindi siamo curiosi di capire chi è, quale vip si nasconde sotto il costume. Vediamo quindi gli indizi che il personaggio dà e le teorie che vengono fuori dai giudici.

Indizi sulla maschera del Cavaliere

Scopriamo chi è il Cavaliere de Il Cantante Mascherato partendo dagli indizi che lui dà nei vari video che si possono vedere su Rai Play, partendo da quello di presentazione.

Molti conoscono già tanto di lui, ma probabilmente non conoscono tutto. Indossare una maschera gli permette di mettersi in discussione, di sperimentare cose nuove. Non sa se questa maschera lo rappresenta, però si diverte a interpretarla. Ha aggiunto che ha un bellissimo rapporto con l’amore. Ne ha combiante tante, per amore ha sofferto, ma la persona che lo ha fatto soffrire gli ha fatto capire cosa significa amare.

No ha mai cantanto in vita sua, però il canto è importante per lui per un motivo personale. Infatti è sempre stato un desiderio di sua madre, quindi quello che sta facendo con Il Cantante Mascherato è un regalo che fa a lei. E ha concluso il video di presentazione con questa frase: “Signori della giuria, la mia arte non è cantare, ma cercherò in tutti i modi di farvi divertire.”. Infine ha detto di amare gli scacchi, ma ci gioca solo una volta all’anno. Non vince spesso, ma la quarta partita l’ha vinta eccome.

Le teorie sul Cavaliere

Chi è il Cavaliere de Il Cantante Mascherato? Chi si nasconde sotto la maschera? Dopo gli indizi e le esibzioni, la giuria ha tirato fuori le prime teorie. Ecco cosa pensano i giudici.

Il Cavaliere è Alessandro Egger?

L’idea che il Cavaliere de Il Cantante Mascherato sia Alessandro Egger è venuto a più di un giudice. Il motivo è il legame con la madre di cui lui ha spesso parlato. Inoltre sappiamo che ha sempre voluto cantare.

Il Cavaliere è Samuel Peron?

Ad avere questa teoria sul fatto che sotto la maschera del Cavaliere ci sia Samuel Peron è venuta a Serena Bortone. Lei lo conosce bene Peron e quindi crede che possa essere lui.

Il Cavaliere è Gabriel Garko?

Pensano alla questione degli scacchi, Gabriel Garko potrebbe essere colui che si nasconde sotto la maschera del Cavaliere.

Il Cavaliere è Sangiovanni?

La teoria secondo cui Sangiovanni possa essere colui che si nasconde sotto il costume da Cavaliere de Il Cantante Mascherato è venuta a Facchinetti. In realtà questa opzione è poco probabile, poiché gli indizi dicono che non ha mai cantanto, mentre Sangiovanni è un cantante.

Le maschere de Il Cantante Mascherato

L’edizione numero quattro de Il Cantante Mascherato vede 12 maschere pronte a sfidarsi a colpi di canzoni. L’obiettivo? Non far scoprire la propria identità ai giudici e al pubblico a casa.

Conosciamo chi sono tutti i protagonisti? Qui di seguito l’elenco completo con tutti i concorrenti di questa stagione della trasmissione di Milly Carlucci:

Chi sarà tra loro il vincitore di questa edizione de Il Cantante Mascherato?

I giudici de Il Cantante Mascherato

Per l’edizione 2023 de Il Cantante Mascherato abbiamo ovviamente sempre alla conduzione Milly Carlucci, ma è cambiata una parte della giuria. I cinque giudici presenti dovranno scoprire chi sono i Colombi e anche tutte le altre maschere.

Le conferme nella giuria sono Flavio Insinna e Francesco Facchinetti, mentre tra le new entry troviamo Iva Zanicchi, Serena Bortone e Christian De Sica.

Vediamo adesso il percorso del Cavaliere.

Il percorso a Il Cantante Mascherato

Da sabato 18 marzo inizia il percorso del Cavaliere a Il Cantante Mascherato.

Chi è il vip che si nasconde sotto la maschera? Dopo la prima puntata il Cavaliere è stato salvato dal pubblico in sala rappresentato da Sara Di Vaira.