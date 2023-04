NEWS

Andrea Sanna | 25 Aprile 2023

Nelle scorse ore è nata Ginevra, la figlia di Vittoria Deganello e Alessandro Murgia, ex fidanzato del noto volto di Uomini e Donne e fratello dell’attrice Nicole Murgia.

A seguito del lieto evento l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, Nicole Murgia è stata inondata di messaggi da parte dei follower, che non solo la informavano dell’accaduto ma volevano da lei un commento a caldo. Questo perché tra le due non sembra scorrere buon sangue attualmente.

Data la tanta insistenza con cui diversi utenti le hanno scritto, Nicole Murgia si è sentita in dovere di intervenire e replicare in maniera piuttosto piccata ai ficcanaso. Con una storia sul suo profilo Instagram l’attrice romana è stata davvero molto categorica. Queste le sue parole a tal proposito:

“Vorrei semplicemente dire a tutti quelli che continuano a mandarmi messaggi che è nata Ginevra, che lo so!”, ha esordito subito Nicole Murgia. Per poi proseguire l’ex vippona ha fatto presente: “Anche per ricordarvi che è la figlia di mio fratello e mio fratello è là ovviamente, perché è il papà. Non ho nient’altro da aggiungere su questa cosa. Non ho bisogno di teatrini social. Sono inutili per me in questo momento”.

Molto risoluta Nicole Murgia ci ha tenuto a fare anche una doverosa precisazione rivolgendosi alle tante persone che le hanno scritto in queste ore:

“Ci sono dei bambini di mezzo. Vi ricordo che ci sono anche altri bambini di mezzo, quindi bisognerebbe avere il tatto e la delicatezza nel saper affrontare determinate situazioni. Certe cose vanno fatte in privato e continuerò a farle in privato”, ha concluso la Murgia senza aggiungere dell’altro.

Le parole di Nicole Murgia dopo il parto di Vittoria Deganello pic.twitter.com/UKRKs7SjTc — disagiotv (@disagio_tv) April 25, 2023

Insomma Nicole Murgia non ha voluto prestare il fianco alle frecciatine da parte degli utenti e nei confronti di coloro che, magari, avrebbero voluto una reazione differente da parte sua.