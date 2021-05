1 Come sta Iva Zanicchi?

Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Iva Zanicchi ci ha fatto un po’ preoccupare. L’opinionista è stata costretta ad abbandonare anzitempo la trasmissione e ha fatto sapere al pubblico che si stava recando al pronto soccorso. Questo a causa di una puntura di vespa, che le ha causato della febbre, oltre al gonfiore alla mano, come da lei stessa raccontato:

“Oggi sono stata puntata da una vespa. Dato che ho anche un po’ di febbre, voglio andare a casa. Mi fa male la mano. Non è niente di che. Il medico però ha detto che dovrei fare un giro al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno, altrimenti ci vediamo lunedì”.

Così Iva Zanicchi durante la puntata di giovedì ha salutato Ilary Blasi, i colleghi e telespettatori ed è corsa in pronto soccorso per fare dei controlli alla mano, come suggerito dal medico. Tanti fan dell’‘Aquila di Ligorchio (questo il celebre soprannome della cantante) hanno inondato di messaggi Iva e hanno chiesto novità dopo l’accaduto. A raccontarlo con un unico messaggio è stata proprio l’opinionista, la quale ha pubblicato un post su Instagram, con su scritto:

“Mi state chiedendo in tanti della mano. Eccola, mi sto riprendendo. Un bacio”.

Ad accompagnare questa breve didascalia anche la foto della sua mano, ancora dolorante, ma in via di guarigione.

Post Instagram – Iva Zanicchi

Felici di sapere che pian piano la situazione sta migliorando, ad Iva Zanicchi facciamo quindi tanti auguri di pronta guarigione. Nei giorni scorsi l’opinionista ha rilasciato una bella intervista a Panorama, qui ha avuto modo di parlare di Ilary Blasi e Barbara d’Urso. Ecco cos’ha detto sulle due conduttrici…