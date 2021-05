Iva Zanicchi lascia lo studio

Siamo nel pieno della 15esima puntata de L’Isola dei Famosi, e anche stasera non mancano colpi di scena. Poco fa infatti, nel corso della diretta, Iva Zanicchi è stata costretta a lasciare lo studio. Ma cosa è accaduto e perché l’opinionista del reality è dovuta scappare via? A svelarlo è stata lei stessa.

La cantante ha infatti ammesso di essere stata punta da una vespa nel pomeriggio. La sua mano si è così gonfiata a dismisura, e per evitare eventuali problemi Iva, su consiglio del medico, ha deciso di andare al pronto soccorso per farsi controllare. Queste le dichiarazioni della Zanicchi in merito:

“Oggi sono stata puntata da una vespa. Dato che ho anche un po’ di febbre, voglio andare a casa. Mi fa male la mano. Non è niente di che. Il medico però ha detto che dovrei fare un giro al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno, altrimenti ci vediamo lunedì”.

Nonostante il piccolo incidente e nonostante sia stata costretta ad abbandonare lo studio de L’Isola dei Famosi in diretta, sembrerebbe che Iva Zanicchi stia bene. Tuttavia nelle prossime ore avremo notizie certe sul suo stato di salute. A lei facciamo un grande in bocca al lupo e attendiamo di rivederla lunedì durante la prossima puntata del reality di Canale 5.

