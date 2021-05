1 Iva Zanicchi sulla Blasi e la d’Urso

A Panorama Iva Zanicchi ha rilasciato una lunga intervista a Francesco Canino. La cantante oggi ricopre il ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi, dopo aver avuto lo stesso compito anche al Grande Fratello. Per questo il giornalista le ha chiesto le differenze e quale sia più facile da svolgere:

“Al Grande Fratello è più semplice perché l’ambiente è comodo, infatti nascono amori, amicizie e si creano dinamiche continue. Puoi anche infierire un po’, tanto stanno al caldo e sotto un tetto. Cosa vuoi dire a questi che litigano per mezza cipolla? Non si può essere caustici più di tanto”.

Non è mancata poi una domanda su due conduttrici con cui ha lavorato: Barbara d’Urso, con la quale ha avuto modo di condividere con lei l’avventura al Grande Fratello, ma anche Ilary Blasi attualmente al timone di conduzione de L’Isola dei Famosi. Ad Iva Zanicchi è stato chiesto chi delle due preferisce:

“Sono molto diverse ma entrambe brave. Barbara è viscerale, partenopea. Ilary è ironica e ha un grande pregio: non è mai nervosa o agitata, e guardi che condurre tre ore di Isola è faticosissimo. Lei non l’ho mai sentita alterata o nervosa e infatti in studio c’è un clima di grande rilassatezza, cosa rara in tv dove di solito sono tutti isterici”.

Ma c’è stato tempo per Iva Zanicchi di parlare dei naufraghi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Continua…