Ieri è arrivata la terribile notizia della morte di Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi. Oggi la cantante e conduttrice TV ha parlato per la prima volta pubblicando un posto sul suo profilo Instagram. Ecco cosa ha scritto.

Le prime parole di Iva Zanicchi dopo la morte del compagno Fausto Pinna

Si è spento ieri, all’età di 74 anni, Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi dal 1986. Purtroppo l’uomo da diversi anni stava combattendo con un brutto male e la stessa Iva ne aveva parlato più volte a Verissimo. Nel 2023 nella trasmissione di Silvia Toffanin aveva rivelato che inizialmente la diagnosi dava appena 3 mesi di vita al suo compagno, che lei chiamava dolcemente “Pippi”. Ma con coraggio Fausto Pinna ha lottato nei tre anni successivi.

Nell’ultimo anno però le condizioni erano più compromesse e Iva Zanicchi ha raccontato che il suo Fausto stava facendo i conti con una frattura alla vertebra non operabile, viste le sue condizioni. Lui non ha mai smesso di lottare, ma alla fine si è dovuto arrendere a questo terribile male.

Oggi la cantante e conduttrice ha messo un post sul suo profilo Instagram in cui ha ringraziato tutte le persone che le sono state vicine in questo momento di sofferenza. Ha scritto: “Come avrete saputo il mio caro Pippi è salito in cielo. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che mi hanno dimostrato la loro vicinanza. In questo momento di dolore le vostre parole di affetto mi sono di grande conforto, grazie grazie grazie vi voglio bene. Iva”

Ci uniamo di nuovo al dolore di Iva Zanicchi fandole nuovamente le condoglianze per la grave perdita. E le mandiamo un forte abbraccio di sostegno e di vicinanza.