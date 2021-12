1 La confessione di Ivan Gonzalez

Negli ultimi anni il pubblico italiano ha fatto la conoscenza di Ivan Gonzalez. Come sappiamo infatti il bel modello spagnolo ha partecipato a Temptation Island Vip, dove si avvicinò in particolar modo a Valeria Marini. Successivamente l’influencer è arrivato a Uomini e Donne in qualità di tronista del dating show di Maria De Filippi, per poi entrare nella casa del Grande Fratello Vip 4 come concorrente ufficiale. Spesso come sappiamo Ivan è anche finito al centro del gossip e del pettegolezzo per via delle sue precedenti relazioni, che non sono mai passate inosservate. In queste ore però l’ex tronista è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Vediamo perché e quello che è accaduto.

Ivan Gonzalez si è raccontato a cuore aperto nel corso di un’intervista per MTMA. Durante la chiacchierata ha fatto così una confessione inedita in merito alla sua sfera privata, ammettendo di essere ipocondriaco. Questa condizione gli causerebbe non pochi problemi, in particolare dopo aver avuto dei rapporti sessuali. Queste le dichiarazioni di Ivan, riportate gentilmente da Biccy:

“Tutte le volte che vado con una donna lo scoprono anche gli altri perché faccio cose particolari. Ogni volta che lo faccio, poi il giorno dopo mi sento male. Mi prudono tutte le parti del mio corpo e scrivo alla ragazza con cui sono stato per sapere se a lei va tutto bene. Consulto il mio medico e mi faccio un film che esiste solo nella mia testa. Non sono soltanto io, il mio amico Rafa Mora è come me, facciamo cose simili. Mi insapono le mani dalle 15 alle 20 volte al giorno. Ogni volta che faccio una serie di pesi vado poi a lavarmi le mani. Chi si allena con me dice che non sono a posto con la testa. Però non riesco a non farlo. Pensate che mi pulisco attentamente anche l’interno tra le dita e le unghie per disinfettarle”.

Ma non solo. Successivamente Ivan Gonzalez ha anche ammesso che gli piacerebbe diventare padre in futuro. Tuttavia prima di prendere una tale decisione vuole essere sicuro di poter avere un figlio. Andiamo a vedere le sue parole in merito.