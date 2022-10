Vi siete mai chiesti come mai Ivan Zazzaroni è in piedi durante le puntate di Ballando con le Stelle? Ecco la risposta

Ballando: perché Zazzaroni resta in piedi?

Questa sera con la puntata di Ballando con le Stelle in onda, vogliamo rispondere ad alcuni dei quesiti che vi siete posti durante questi anni di messa in onda del programma di Milly Carlucci. Oltre ad avervi raccontato cosa nascondono Ivan Zazzaroni e gli altri giudici dietro al famoso bancone che li accoglie (QUI LA RISPOSTA), c’è un quesito che riguarda proprio uno di loro.

Durante tutte queste edizioni qualcuno avrà spesso notato che Ivan Zazzaroni resta in piedi nel corso della puntata. Se qualcuno pensa possa essere magari un caso, possiamo assicurarvi che dietro in realtà c’è più di un motivo. Come mai ciò avviene? Il primo è legato allo sgabello in cui dovrebbe sedersi. Lui lo ritiene particolarmente scomodo. Poi durante le sue giornate lavorative sta spesso seduto, dunque durante la puntata di Ballando con le Stelle ne approfitta per stare un po’ in piedi.

Ma pensate: ci sarebbe anche un piccolo gesto scaramantico dietro questo gesto. Pare che dopo questa decisione (si tratterà di un caso o forse no) di Ivan Zazzaroni gli aumenti sarebbero andati sempre meglio. Dunque perché non approfittarne? Così il giurato da quel momento in poi ha deciso di restare in piedi a differenza degli altri colleghi.

La curiosità arriva da TV Sorrisi e Canzoni, che tempo fa ne ha svelato questo curioso retroscena che riguarda Ivan Zazzaroni. Ne eravate a conoscenza di questa notizia?

