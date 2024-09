In occasione dei 90 anni di Pier Francesco Pingitore alla festa era presente anche Pippo Baudo che si è mostrato di nuovo in pubblico

Ha spento 90 candeline Pier Francesco Pingitore, regista, sceneggiatore e autore televisivo che ha portato il TV i programmi del Bagaglino. Ha quindi organizzato una grande festa a cui erano presenti tanti volti dello spettacolo. E tra questi c’era anche Pippo Baudo che si è visto in una foto di gruppo postata da Milena Miconi.

Ieri, 27 settembre, Pier Francesco Pingitore ha festeggiato il suo compleanno spengendo 90 candeline. Regista, sceneggiatore e autore, ha fatto la storia della TV creando e curando tantissimi programmi di grande successo. Tra questi citiamo tutti i cabaret della compagnia Il Bagaglino.

Per l’occasione, quindi, è stata organizzata una bella festa di compleanno a cui hanno partecipato tantissimi volti noto del mondo dello spettacolo che si sono ritrovati in questo giorno particolare. Tra gli invitati c’era anche Pippo Baudo, che non vediamo in un programma televisvo da diverso tempo. Lo abbiamo rivisto solo in occasione dei 70 anni della Rai in collegamento dalla sua abitazione.

Grazie a un post di Michela Miconi (una delle protagniste del Bagaglino) che ha pubblicato varie foto e video, abbiamo potuto vedere anche Pippo Baudo, presente in sedia a rotelle. Lo si nota in un video e nella foto di gruppo che la showgirl ha postato alla fine della carrellata.

Baudo lo scorso 7 giugno ha compiuto 88 anni. Su di lui a maggio erano girate alcune fke news sul suo stato di salute. In pratica veniva detto che il conduttore aveva avuto problemi cardiaci che però non voleva rendere noti. Fu lui stesso a smentire in una breve telefonata con l’Ansa. “Sto benissimo”, disse ai giornalisti. E anche il suo staff chiarì che le informazioni diffuse erano del tutto infondate: “Non sappiamo chi e per quale motivo ha dato questa notizia, in ogni caso sta bene”. Gli unici problemi di Pippo Baudo riguardano un ginocchio. E per questo deve sottoporsi a diversi controlli.