Le parole di Ivana Trump dopo la scomparsa di Rossano Rubicondi

Ivana Trump piange il suo ex marito Rossano Rubicondi, venuto a mancare all’età di 49 anni. Tra loro un meraviglioso rapporto, sebbene fossero separati e un amore che, come dimostrato da diversi gesti, è sempre andato oltre. Nonostante tutto. Una notizia che ha lasciato di sasso tutti nel mondo della TV e dello spettacolo (e non). I vip così come i telespettatori continuano a ricordarlo con post sui social e attestati di stima.

A parlare a People è stata anche Ivana Trump, la quale molto scossa per la prematura scomparsa di Rossano Rubicondi ha deciso di rompere il silenzio. “Sono devastata”, ha detto. Dichiarazioni che comunque colpiscono e esprimono tutto il dolore provato dall’imprenditrice.

Ieri a spendere belle parole anche Roberto Alessi. Il direttore di Novella 2000 oltre a ricordare con grande affetto l’amico Rossano Rubicondi (e fare chiarezza sulle cause della morte), ci ha tenuto a dire qualcosa anche su Ivana Trump:

“Ci tengo molto a sottolineare come si è comportata bene Ivana Trump nei confronti di Rossano. Nell’ultimo anno ha rinunciato a qualsiasi tipo di vacanza, a Palm Springs dove ha la casa, a Saint Tropez dove anche lì ha la casa per stare vicino a Rossano. Pare che lui sia andato da lei, anche se aveva un appartamentino sulla 58esima. E lei ha pagato tutte le spese sanitaria, mi dicono persone vicinissime a Ivana, che come sappiamo in America sono tante.

Io ci tengo che venga detta questa cosa a una persona che comunque è stata molto amata da Rossano e che si è comportata bene con lui, anche quando non era più suo marito e non poteva più offrirgli la sua allegria e la sua gioia di vivere. Qualcuno mi racconta anche che era proprio messo veramente molto male, perché è stata una malattia che l’ha duramente provato. L’accaduto ha colpito tanto l’ambito televisivo”.

Nonostante la rottura, infatti, i due come confermato in passato anche da Ivana Trump, erano rimasti in ottimi rapporti. Un amore senza fine quello che li ha legati fino alla prematura scomparsa di Rossano Rubicondi.

Noi ci stringiamo ancora una volta intorno a Ivana e alla famiglia per la scomparsa di un amico di Novella 2000 e Novella2000.it come Rossano.

