Ivana Trump e l’amore senza fine per Rossano Rubicondi (di Roberto Alessi)

L’amore di Ivana Trump per Rossano Rubicondi

La scomparsa di Rossano Rubicondi, a soli 49 anni, ha sconvolto tutti. L’ex marito di Ivana Trump, con cui ha sempre conservato un meraviglioso rapporto, è venuto a mancare prematuramente a causa di un tumore ai reni.

Nella serata di ieri vi abbiamo dato la notizia con il ricordo di Roberto Alessi. Così come il grande cordoglio da parte di alcuni amici della TV. Da Simona Ventura a Elisabetta Gregoraci per passare a Mara Venier e non solo. Quanto successo ha colpito molto anche gli utenti del web che hanno voluto esprimere tutto il proprio cordoglio e vicinanza a Ivana Trump e coloro che gli hanno voluto bene.

Ora il direttore Roberto Alessi ha fatto una precisazione sulle cause della morte di Rossano Rubicondi, rispetto a quanto era emerso ieri e ha speso belle parole anche per Ivana Trump, che non l’ha mai lasciato solo nemmeno per un attimo:

“Dall’America qualcuno mi sottolinea che non si trattava appunto di un melanoma, ma di un tumore ai reni e che si sia rifiutato di fare la chemioterapia classica, ma abbia seguito poi alla fine una cura sperimentale che in un primo momento sembrava anche funzionare. Quello che mi impressiona è come ci sia stato un cordoglio e un’emozione veramente intercontinentale per Rossano Rubicondi. Dall’America, Miami, Caraibi, dal SudAmerica, Roma, Milano, Parigi, tutti hanno scritto o mi hanno chiamato per sapere di più e comprendere”.

Ha spiegato Roberto Alessi a proposito dell’ex marito di Ivana Trump:

“O semplicemente per commentare quello che è stato un uomo che, in fondo, non aveva un talento particolare. Non era un cantante, artista o imprenditore. Però ha regalato la sua allegria a tutte le persone che lo hanno avvicinato. Con una sua voglia di vivere e i suoi modi di fare ‘da cazzaro’, che però per la vita di molte persone che l’hanno conosciuto era un grandissimo pregio. Tutto questo abbinato a una bontà d’animo che era veramente riconosciuta da tutti, da chi l’ha conosciuto bene e chi l’ha conosciuto anche solo una volta in un bar.

E a proposito di Ivana Trump ha sottolineato:

“Ci tengo molto a sottolineare come si è comportata bene Ivana Trump nei confronti di Rossano. Nell’ultimo anno ha rinunciato a qualsiasi tipo di vacanza, a Palm Springs dove ha la casa, a Saint Tropez dove anche lì ha la casa per stare vicino a Rossano. Pare che lui sia andato da lei, anche se aveva un appartamentino sulla 58esima. E lei ha pagato tutte le spese sanitaria, mi dicono persone vicinissime a Ivana, che come sappiamo in America sono tante.

Io ci tengo che venga detta questa cosa a una persona che comunque è stata molto amata da Rossano e che si è comportata bene con lui, anche quando non era più suo marito e non poteva più offrirgli la sua allegria e la sua gioia di vivere. Qualcuno mi racconta anche che era proprio messo veramente molto male, perché è stata una malattia che l’ha duramente provato. L’accaduto ha colpito tanto l’ambito televisivo”.

Questo ciò che ha tenuto a ribadire il direttore riguardo la presenza e l’amore senza fine di Ivana Trump per Rossano Rubicondi. La loro è stata una storia importante. Nonostante la rottura, infatti, tra i due vi era grande rispetto e affetto. Ivana Trump, poi, durante la malattia è stata molto premurosa nei suoi confronti e non l’ha mai lasciato solo. A dimostrazione di quanto l’amore vada ben oltre.

A Rossano l’abbraccio di Roberto Alessi e di tutta la squadra di Novella2000.it e Novella2000, con cui è sempre stato amico.

