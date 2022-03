Jada Pinkett rompe il silenzio dopo lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock

1 Jada Pinkett torna sui social

Sono ormai ore che non si parla d’altro di quanto accaduto durante la cerimonia di premiazione degli Oscar 2022 tra Will Smith e Chris Rock. Come ben sappiamo il comico ha fatto una battuta su Jada Pinkett, mandando su tutte le furie l’attore che a quel punto ha dato uno schiaffo al conduttore. Poco dopo però Will, tornato sul palco per ritirare la statuetta, è scoppiato in lacrime e ha fatto le sue scuse all’Academy per quanto accaduto e per via del suo comportamento. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Voglio scusarmi con l’Academy, voglio scusarmi con i miei colleghi candidati. Questo è un momento bellissimo e non sto piangendo per aver vinto un premio. Non si tratta di vincere un premio per me. Si tratta di poter illuminare tutte le persone… L’arte imita la vita. Sembro il padre pazzo proprio come hanno detto… proprio come hanno detto di Richard Williams. L’amore ti farà fare cose pazze”.

Adesso, a distanza di quasi due giorni dall’accaduto, a rompere il silenzio è stata anche Jada Pinkett. La moglie di Will Smith ha infatti condiviso un post sui social, che naturalmente non è passato inosservato. L’attrice tuttavia non ha parlato apertamente dello schiaffo che suo marito ha dato a Chris Rock, e non è chiaro se le sue dichiarazioni siano riferite proprio a quanto successo agli Oscar. Queste le parole che Jada ha scritto su Instagram:

“Questa è la stagione per guarire, e io sono qui per questo”.

Jada Pinkett dunque non ha voluto commentare apertamente quanto accaduto tra Will Smith e Chris Rock e non è chiaro se nelle prossime ore decida di intervenire per dire la sua in merito. Nel mentre solo qualche ora fa proprio l’attore ha pubblicato sui social un lungo messaggio di scuse, rivolto in particolare al comico. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.