I Jalisse premiati a Una voce per San Marino non si presentano sul palco: cosa è successo

Spettacolo

Andrea Sanna | 26 Febbraio 2024

Una voce per San Marino

Durante la finale a Una voce per San Marino i Jalisse sono stati premiati, ma non hanno ritirato il premio: il motivo e cosa è successo

A Una voce per San Marino sono arrivati decimi, ma hanno comunque vinto il premio come miglior look. Nel momento della consegna della targa, però, i Jalisse non si sono presentati sul palco. Problemi organizzativi che loro stessi hanno spiegato poi sui social: cosa è successo.

I Jalisse non si presentano sul palco

Sabato sera Una voce per San Marino ha incoronato i Megara come rappresentanti dello Stato all’Eurovision Song Contest. Nonostante le polemiche per la mancata vittoria di Loredana Bertè, un altro momento ha attirato l’attenzione e ha visto protagonisti i Jalisse.

Giunti decimi alla manifestazione, il duo musicale formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci ha ricevuto il premio come “miglior look”. Al momento della proclamazione, però non si sono presentati sul palco. Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto, conduttori della serata, si sono domandati cosa stesse succedendo e perché i Jalisse non fossero presenti.

Proprio Biggio ha preso la parola e ha chiesto agli addetti al lavori di spiegare come andare avanti. Un po’ in imbarazzo ha detto: «(…) Non è mai successo un momento del genere nella storia della televisione. Allora possiamo andare direttamente ai primi posti della classifica con i premi finali?».

L’assenza dei Jalisse sul palco ha provocato qualche momento di caos. Secondo il conduttore infatti i vincitori dei premi probabilmente non erano stati avvisati e di conseguenza non avrebbero potuto ritirare il riconoscimento. Per questo ha deciso di mandare la pubblicità, per capire cosa stesse accadendo.

Per una volta che i Jalisse vincono dopo tanto tempo e loro non si presentano mi piscio ✈️ #UnaVocePerSanMarino pic.twitter.com/Jes0L3Ysdk — Brian (@scatterbrianed_) February 25, 2024

Al rientro dal blocco pubblicitario, la situazione non è cambiata e i Jalisse non hanno potuto essere lì presenti. Fabrizio Biggio ha quindi preso subito la parola e giustificato:

«Purtroppo per problemi logistici non sono potuti essere qui. Non ho capito bene perché, ma è così», quindi ha proseguito il discorso con la consegna degli altri premi, fino alla proclamazione dei vincitori, i Megara.

La precisazione del duo musicale

Dopo l’accaduto sui social se n’è parlato a lungo. I Jalisse sul loro profilo Instagram hanno commentato il premio vinto a Una voce per San Marino, posando insieme a loro in uno scatto. Nonostante questo hanno voluto fare una precisazione importante, che vi riportiamo qui di seguito:

“Ieri eravamo con tutti gli artisti al San Marino outlet distante dal teatro dove si svolgeva il Festival. Quando Biggio e Melissa hanno comunicato il premio ai Jalisse, noi eravamo pronti, ma distanti. Quindi impossibilitati a salire in tempo sul palco per ringraziare”.

Successivamente dopo questo appunto i Jalisse si sono detti comunque contenti del decimo posto e il loro scopo, così come quello degli altri artisti, era semplicemente quello di presentare il proprio progetto musicale. Si sono detti felici dei tanti complimenti ricevuti, anche dal maestro Riccardo Cocciante, presente come ospite d’onore della serata. Un ringraziamento speciale anche ai vocal coach che li hanno aiutati in questa nuova avventura.

Così i Jalisse hanno chiuso la faccenda, felici di aver presentato la loro canzone “Il paradiso è qui”.