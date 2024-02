Loredana Bertè lancia una frecciata alla giuria dopo il secondo posto a Una voce per San Marino

Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 26 Febbraio 2024

Eurovision 2024 Una voce per San Marino

A Una voce per San Marino Loredana Bertè si è classificata seconda, nonostante i numerosi consensi da parte del pubblico che la vedevano già vincitrice e pronta a rappresentare lo Stato all’Eurovision Song Contest. L’artista ieri ha commentato il tutto in maniera ironica, come suo solito.

Loredana Bertè, la frecciata ironica dopo il secondo posto

Sabato sera è andata in scena Una voce per San Marino. La manifestazione canora che ha scelto il proprio rappresentante per l’Eurovision Song Contest ha visto la vittoria dei Megara. Un vero e proprio colpo di scena, dato che in tanti erano certi che Loredana Bertè avrebbe trionfato.

La cantante infatti ha ricevuto una standing ovation dopo la sua performance e a seguito della proclamazione la sala si è detta contrariata, urlando il suo nome. Situazione che ha portato il conduttore Fabrizio Biggio a dover intervenire per spiegare che per quanto ci fosse del tifo per Loredana Bertè era giusto rispettare comunque la scelta. Anche sui social network è scoppiata una vera polemica e non sono mancati commenti critici nei confronti del concorso canoro.

Loredana Bertè, invece, nonostante tutto si è complimentata con i vincitori e poi ha lasciato la scena (seppur dispiaciuta) per far prendere ai ragazzi l’applauso. Sui suoi social intanto con ironia ha deciso di rompere il silenzio, facendo una battuta alla giuria:

“Ciao a tutti, ho passato le ultime ore a leggervi e so che siete ‘dispiaciuti’ quanto me di questo secondo posto. Probabilmente nella giuria c’era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia. Sono contenta di essermi messa in gioco e vi ringrazio. Per l’amore incondizionato che mi date ogni giorno. Pazza di voi”, ha scritto Loredana Bertè.

Non avrà vinto Una voce per San Marino, ma per il pubblico che l’ha osannata è lei ad aver trionfato, a prescindere da tutto. “Un amore incondizionato”, come detto da Loredana Bertè, che va avanti da tantissimi anni e che continua a essere sempre forte e sincero. E non potrebbe essere altrimenti.