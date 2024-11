L’interprete dell’indimenticabile protagonista di Dawson’s Creek, James Van Der Beek, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha rivelato di avere un tumore al colon. L’attore ha fatto questa rivelazione raccontando anche come sta. Ecco cosa ha detto.

Le parole di James Van Der Beek sul suo tumore scoperto da poco

Ricordiamo tutti Dawson Leery, il protagonista della serie televisiva amatissima dal pubblico dei Millennials Dawson’s Creek. Il suo interprete è l’attore James Van Der Beek ancora molto noto e sempre attivo nel lavoro della recitazione. Infatti sarà nel nuovo film Sidelined: The QB and Me che uscirà sulla piattaforma Tubi a partire dal prossimo 29 novembre. E il prossimo dicembre farà parte dell’evento The Real Full Monty.

Ma oggi dobbiamo parlare di lui non per qualche progetto nuovo, bensì purtroppo per una notizia negativa che riguarda la sua salute. James, infatti, ha parlato col magazine statunitense People al quale ha rivelato di avere un tumore al colon-retto. Una diasogni avuta da poco e che lui ha preferito tenerla privata per un po’ e affrontarla in famiglia. Solo oggi si è sentito pronto a farlo sapere pubblicamente raccontando anche la vicinanza fondamentale della sua famiglia.

“Ho un cancro al colon-retto. Ho affrontato privatamente questa diagnosi e ho preso provvedimenti per risolverla, con il sostegno della mia incredibile famiglia“, ha detto James Van Der Beek. E ha aggiunto di essere comunque molto positivo per la guarigione. “C’è motivo di ottimismo e mi sento bene”, ha aggiunto.

Come detto, James Van Der Beek ha raccontato quanto sia importante la sua famiglia in questo periodo così delicato. L’attore, dopo un matrimonio finito nel 2009, nel 2010 si è sposato con Kimberly Brook, da cui ha avuto sei figli. L’ultimo, Jeremiah, è arrivato nel 2021 dopo cinque aborti della moglie. Gli altri figli si chiamano Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn.