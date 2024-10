Quali sono le scelte delle coppie di Matrimonio a prima vista 13? Scopriamolo con le anticipazioni in cui vi diaciamo che non mancheranno i colpi di scena di fronte ai tre esperti. Vediamo quindi la risposta dei protagonisti e cosa succederà.

Le anticipazioni dell’ottava puntata di Matrimonio a prima vista 13

Siamo arrivati alla conclusione di Matrimonio a prima vista 13 e alle anticipazioni dell’ottava puntata. Siamo arrivati alle tanto attese scelte delle tre coppie che hanno fatto parte di questa edizione del programma. Cosa avranno quindi deciso?

La puntata si svolgerà negli studi di Matrimonio a prima vista e ogni coppia arriverà di fronte agli esperti per raccontare il loro percorso e ovviamente la scelta finale. Si partirà da Erik e Valentina che riferiranno il fatto di come siano riusciti insieme a modificare alcuni loro aspetti non positivi e siano stati importanti l’uno per l’altra. Alla domanda degli esperti, Erik e Valentina decideranno di rimanere sposati.

Toccherà poi a Pietro e Chiara, la coppia che sappiamo essere quella con dinamiche un po’ più problematiche e particolari. I due affronteranno con gli esperti proprio questi problemi che sono sorti tra loro, comprendendo anche come agire per avere un rapporto migliore. Anche Pietro e Chiara, a sorpresa, decideranno di rimanere sposati.

Concludiamo le anticipazioni di Matrimonio a prima vista 13 con Anthony e Asia che arriveranno di fronte agli esperti molto sorridenti e felici. Il loro percorso è sempre stato positivo e diranno di essersi trovati davvero bene e di essere totalmente in sintonia. Racconteranno di completarsi reciprocamente. La loro risposta sarà decisamente scontata, infatti Anthony e Asia resteranno sposati.

Quindi per questa edizione tutte e tre le coppie decideranno di restare sposate. Ma avremo il responso defintivo nella puntata successiva quando gli esperti incontreranno nuovamente le coppie alcuni mesi dopo questa scelta.

Quando va in onda l’ottava puntata

Scopriamo adesso quando va in onda l’ottava puntata di Matrimonio a prima vista 13 e quindi le scelte delle coppie. L’appuntamento è fissato per mercoledì 6 novembre alle ore 21.30 su Real Time.

La visione in chiaro è prevista anche con varie repliche sempre su Real Time. Inoltre la puntata può essere recuperato in qualsiasi momento su Discovery Plus in maniera gratuita a partire dal giorno successivo alla messa in onda.

Chi volesse vedere la puntata in anticipo e anche la successiva, può farlo con un abbonamento a Discovery Plus.